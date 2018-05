Di sistemazione del dissesto verificatosi a monte della strada in prossimità dell’incrocio con Via Roma. Fino al termine dei lavori sarà consentito il transito da via San Francesco solo ai residenti

ACQUAVIVA PICENA – Il 24 maggio, ad Acquaviva Picena, via Padre Angellotti sarà temporaneamente chiusa per consentire l’esecuzione dei lavori di sistemazione del dissesto verificatosi a monte della strada in prossimità dell’incrocio con Via Roma.

Fino al termine dei lavori sarà consentito il transito da via San Francesco solo ai residenti.

Ad annunciarlo il sindaco Pierpaolo Rosetti.

