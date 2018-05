SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande afflusso verso il Riviera delle Palme già poco dopo le 18. Si attendono oltre 6 mila spettatori per la sfida di ritorno dei play off con il Piacenza. Il prato di gioco sembra in ottime condizioni, nonostante le forti piogge delle ultime 24 ore. Moltissimi i giovani e giovanissimi che abbiamo intravisto sugli spalti e in fila in attesa dell’ingresso.

Primi applausi e cori all’ingresso dei calciatori rossoblu in campo, acclamati dalla tifoseria che inizia a riempire gli spalti.

