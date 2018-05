SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera delle Palme” per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff. La Samb, che recupera Nicola Bellomo, deve ribaltare il 2 a 1 rimediato al Garilli domenica sera: basta qualunque vittoria per passare ai quarti di finale.

Dalle 20 e 30 vi racconteremo la sfida. Dal dato delle 18 diramato dalla società (5600 biglietti venduti) si andrà probabilmente verso le 6mila anime al Riviera, tutti a sostenere la Samb in questa battaglia per la B.

Mister Moriero abbraccia Andrea Fedeli nel prepartita

ARRIVANO LE FORMAZIONI. Moriero schiera ancora la difesa a tre e disegna un modulo in cui conferma Rapisarda e Valente sugli esterni, Bove, Gelonese e Marchi a centrocampo e dovrebbe optare per Bellomo dietro a Miracoli. Anche il Piacenza dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, come per la partita in casa. Con qualche novità però come i rientri degli squalificati Della Latta e Taugordeau che faranno compagnia a Segre in mezzo al campo. Cambio anche sulla corsia di sinistra dove dovrebbe giocare invece Di Cecco.

Le formazioni:

Samb (3-5-2): Perina, Conson, Miceli, Patti, Rapisarda, Gelonese, Bove, Marchi, Valente, Bellomo, Miracoli. All.: Francesco Moriero. A Disp.: Raccichini, Ceka, Mattia, Di Massimo, Stanco, Di Pasquale, Demofonti, Candellori, Filoia, Tomi, Aridità.

Piacenza (3-5-2): Fumagalli, Bini, Silva, Pergreffi, Di Cecco, Segre, Taugordeau, Della Latta, Castellana, Romero, Pesenti. All.: Arnaldo Franzini. A Disp.: Basile, Lanzano, Mora, Masciangelo, Corazza, Masullo, Di Molfetta, Zecca, Franchi.

Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco coadiuvato dagli assistenti Gamal Mokhtar e Fabrizio Lombardo. Luca Zufferli il quarto uomo.

Note:

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli:

DIRETTA

Primo Tempo

