I rossoblu recuperano Nicola Bellomo e sono a caccia di una qualunque vittoria che basterebbe per ribaltare il 2 a 1 rimediato al Garilli. Coreografia da urlo per i 6400 spettatori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera delle Palme” per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff. La Samb, che recupera Nicola Bellomo, deve ribaltare il 2 a 1 rimediato al Garilli domenica sera: basta qualunque vittoria per passare ai quarti di finale.

Dalle 20 e 30 vi racconteremo la sfida. Dal dato delle 18 diramato dalla società (5600 biglietti venduti) si andrà probabilmente verso le 6mila anime al Riviera, tutti a sostenere la Samb in questa battaglia per la B.

Mister Moriero abbraccia Andrea Fedeli nel prepartita

ARRIVANO LE FORMAZIONI. Moriero schiera ancora la difesa a tre e disegna un modulo in cui conferma Rapisarda e Valente sugli esterni, Bove, Gelonese e Marchi a centrocampo e dovrebbe optare per Bellomo dietro a Miracoli. Anche il Piacenza dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, come per la partita in casa. Con qualche novità però come i rientri degli squalificati Della Latta e Taugordeau che faranno compagnia a Segre in mezzo al campo. Cambio anche sulla corsia di sinistra dove dovrebbe giocare invece Di Cecco.

Franco Fedeli prende posto in tribuna

Le formazioni:

Samb (3-5-2): Perina, Conson, Miceli, Patti, Rapisarda, Gelonese, Bove, Marchi, Valente, Bellomo, Miracoli. All.: Francesco Moriero. A Disp.: Raccichini, Ceka, Mattia, Di Massimo, Stanco, Di Pasquale, Demofonti, Candellori, Filoia, Tomi, Aridità.

Piacenza (3-5-2): Fumagalli, Bini, Silva, Pergreffi, Castellana, Segre, Taugordeau, Della Latta, Di Cecco(20′ pt Masciangelo), Romero, Pesenti. All.: Arnaldo Franzini. A Disp.: Basile, Lanzano, Mora, Masciangelo, Corazza, Masullo, Di Molfetta, Zecca, Franchi.

Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco coadiuvato dagli assistenti Gamal Mokhtar e Fabrizio Lombardo. Luca Zufferli il quarto uomo.

Note: Gli spettatori sono 6407

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli: 3-0

DIRETTA

Primo Tempo

Coreografia spettacolare dei tifosi che accende decine di fumogeni rossi lungo il cordone della Curva Nord. Cori assordanti e un’atmosfera caldissima a pochi istanti dal via. VIDEO

1′ Partiti con la prima palla del Piacenza che prova subito a innescare Romero, pala smorzata da Conson e che finisce a Perina.

2′ Bellomo si incunea fra le linee, messo giù ma l’arbitro non ci sente e ordina di proseguire fra le proteste.

2′ Punizione per il piede di Bellomo dalla trequarti, cercato Valente che va in mezzo: smanaccia in angolo Fumagalli

Crossi di Valente, Fumagalli smanaccia evitando l’intervento di Conson

6′ Marchi cede a Rapisarda che corre sulal destra, il terzino si accentra e poi va a sorpresa col sinistro: blocca direttamente il portiere.

L’assetto rossoblu, a tratti sembra orientato verso il 4-4-2 con Marchi che in alcune fasi si allarga, Rapisarda che rimane più basso e Patti che fa praticamente il terzino dalla parte opposta.

12′ Cross di Rapisarda dalla destra, Miracoli colpisce di testa da vicinissimo ma prende la traversa! CHE OCCASIONE SAMB!

Miracoli di testa: traversa!

14′ Di Cecco sguscia via sulla sinistra a Conson e Gelonese troppo passivi, poi palla in mezzo dove Pesenti devia ma la palal finisce fuori di pochissimo! OCCASIONE PIACENZA.

16′ MARCHI VICINO AL GOL! Bellomo allarga a Rapisarda che va dentro col destro Marchi ci arriva ma mette fuori da mezzo metro!

20′ Si è fatto male Di Cecco nel Piacenza: entra Masciangelo che aveva giocato in quella posizione, esterno sinistro nella linea a 5, all’andata.

22′ Palla dentro di Valente che per poco non trova la deviazione di Miracoli, poi sempre l’attaccante ligure prova a imbucare per Rapisarda, salva tutto la retroguardia emiliana.

27′ BELLOMO: FUORI! Bellomo si libera bene fra le linee, se la sposta sul sinistro che esplode: palla che bacia il palo e finisce fuori!

29′ Altra gran palla di Bellomo servita a Marchi che si incunea in area e crossa, palla smorzata da Pregreffi e in mano a Fumagalli. Ma Bellomo è un fuoco stasera!

32′ Segre ci prova da lontanissimo col destro Perina la spinge fuori dallo specchio della porta.

34′ Valente salta Castellana che lo stende sull’out di sinistra. Punizione ottima per un cross con Bellomo sulla palla: stacca Miracoli sul primo palo e Fumagalli salva! ANCORA MIRACOLI VICINO AL GOL!

36′ Altra punizione, stavolta dalla destra: sempre Bellomo l’incaricato. Palla in mezzo ma il Piacenza allontana.

41′ Fallo su Bove ma l’arbitro non interviene e permette al Piacenza di imbucare Pesenti che scarta Perina e insacca ma è pescato in offside. Proteste dei rossoblu per il fallo non fischiato.

42′ Fallo di mano del Piacenza al limite dell’area: Bellomo sulla palla. Parte col destro l’ex Bari che colpisce in pieno la traversa! ANCORA UN LEGNO A NEGARE IL GOL DELLA SAMB!

45′ Un minuto di recupero.

45′ +1 Pesenti pescato sulla sinistra controlla la bandierina dell’arbitro che resta giù, poi calcia col sinistro: fuori di pochissimo!

45′ + 1 Finisce qui il primo tempo. Ancora 0-0 fra Samb e Piacenza.

