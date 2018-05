Nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 maggio, dalle 9 alle 21, sarà chiusa al traffico la corsia est nel tratto compreso tra via Zara e largo Trieste (circa 600 metri)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come anticipato la scorsa settimana, per consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura delle carreggiate del tratto riqualificato del lungomare nord, nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 maggio, dalle 9 alle 21, sarà chiusa al traffico la corsia est nel tratto compreso tra via Zara e largo Trieste (circa 600 metri).

