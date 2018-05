Per partecipare, gli interessati potranno prenotare la visita chiamando il Centro Infanzia “Pollicino ai seguenti numeri 0735/735868 – 586004

GROTTAMMARE – Il Centro d’infanzia comunale Pollicino organizza l’iniziativa “Nidi Aperti”, due momenti di incontro rivolti alle famiglie che desiderano richiedere informazioni e visitare il centro infanzia comunale di via Toscanini, 31. Il centro sarà aperto alla cittadinanza nelle seguenti giornate:

giovedì 24 maggio dalle ore 17

giovedì 7 giugno dalle ore 17.

Per partecipare, gli interessati potranno prenotare la visita chiamando il Centro Infanzia “Pollicino ai seguenti numeri 0735/735868 – 586004.

L’iniziativa “Nidi aperti” è collegata all’apertura delle iscrizioni all’anno educativo 2018/2019, che è partita in questi giorni. Il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 giugno.

Il centro infanzia comunale può accogliere 20 bambini. Nel caso in cui le domande di ammissione siano superiori al numero dei posti disponibili verrà redatta apposita graduatoria.

Il fac-simile di domanda e le modalità operative sono disponibili negli uffici dei Servizi Sociali (Piano I, palazzo municipale), o scaricabili dal sito del Comune di Grottammare.

Il servizio del Centro Infanzia comunale “Pollicino” è aperto dal lunedì al venerdì, dal mese di settembre fino al mese di luglio. È organizzato secondo fasce temporali di frequenza, che determinano i relativi costi:

-€ 272,60 per la frequenza al tempo ridotto (non comprensivo del pasto)

entrata dalle 7.30 alle 9.30 – uscita dalle 12

-€ 302,88 per la frequenza al tempo ridotto (comprensivo del pasto) entrata dalle 7.30 alle 9.30 – uscita alle 13.30

€ 353,37 per la frequenza al tempo normale entrata dalle 7.30 alle 9.30 – uscita alle 16.00

·€ 403,85 per la frequenza al tempo prolungato entrata dalle 7.30 alle 9.30 – uscita alle 18.00

All’inizio dell’anno educativo è previsto il pagamento di una quota di iscrizione di € 80,79 annuali. Detta tassa di iscrizione non viene ricalcolata nel caso in cui l’iscrizione avvenga nel corso dell’anno educativo.

