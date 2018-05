La Polizia Municipale è intervenuta sul posto per i rilievi e chiarire la dinamica. Sul posto il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nella mattinata del 23 maggio.

In via Padovani, zona Santa Lucia a San Benedetto, un mezzo è finito contro un muro di cinta. La Polizia Municipale è intervenuta sul posto per i rilievi e chiarire la dinamica.

Sul posto il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi: madre e figlio sono finiti in ospedale ma dalle prime indiscrezioni le loro condizioni non destano preoccupazioni per fortuna.

