SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento musicale in Riviera.

Domenica 26 agosto, alle 21.30, Ermal Meta si esibirà a San Benedetto nell’area del porto turistico. Il cantante ha scelto la nostra città per il tour “Non Abbiamo Armi”.

I biglietti, posto unico, costano 28 euro più diritto di prevendita e sono disponibili su CiaoTickets e TicketOne e presso i rivenditori autorizzati. Per informazioni: 3331676533. Evento a cura di Omega Live e Isolani Spettacoli con il patrocinio del Comune.

Ermal Meta offre una grande produzione, una nuova e ricca cornice scenografica per un grande spettacolo. 1° posto della classifica di vendita con il suo nuovo album Non Abbiamo Armi, il 3° album da solista, giudicato da stampa e pubblico “il più bello”. 12 nuove canzoni e un repertorio nel quale spiccano brani ormai entrati di diritto tra i “classici” della nuova musica d’autore italiana. Dopo pochi giorni è stato certificato con il disco d’Oro il singolo “Non mi Avete Fatto Niente” cantato in coppia con Fabrizio Moro (lo scorso anno in Riviera) e ad un mese esatto dalla pubblicazione, avvenuta il 9 febbraio su etichetta Mescal, anche l’album è diventato Oro.

