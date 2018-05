SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua la prevendita dei biglietti in vista della partita Samb-Piacenza, ritorno degli “ottavi” dei play off di Serie C, dopo il 2-1 della gara di andata. Tutti venduti i biglietti per la Curva Nord, mentre risultano venduti, al momento in cui scriviamo, 1269 biglietti dei distinti, 443 nella Tribuna Laterale Nord e 192 in Tribuna Centrale. In totale 4.543 biglietti venduti al pubblico di casa a cui si aggiungeranno i tifosi che arriveranno da Piacenza, in un numero però che non dovrebbe avvicinarsi ai 600 sambenedettesi che hanno raggiunto la città emiliana nella gara di andata.

Saranno quindi sicuramente più di cinquemila gli spettatori, con possibilità concreta di superare quota 6 mila anche se le previsioni meteorologiche potrebbero frenare l’afflusso dei più indecisi.

DISPOSIZIONI VIABILITA’ per la gara di ritorno del primo turno nazionale dei play off Viale dello Sport sarà chiuso a partire dalle ore 19:30

La S.S. Sambenedettese comunica che, in occasione della gara Sambenedettese-Piacenza di domani, mercoledì 23 maggio delle ore 20:30, valevole per il ritorno del primo turno nazionale dei play off di Serie C 2017/18, i cancelli dello Stadio “Riviera delle Palme” saranno aperti sin dalle ore 18:30, pertanto invita i propri tifosi a recarsi allo Stadio, muniti di documento d’identità, con congruo anticipo, per agevolare le operazioni di controllo e non incorrere così in eventuali e spiacevoli code.

Si informa, inoltre, che Viale dello Sport sarà interdetto al traffico a partire dalle ore 19:30 di domani, giorno della partita, e che tutti i pass auto con la scritta “ospiti” non saranno validi. Saranno invece a disposizione i parcheggi a ridosso della Curva Nord.

Il botteghino posto all’ingresso della Curva Nord sarà aperto ininterrottamente dalle 10 alle 21:15 di mercoledì 23 maggio.

CONVOCATI Portieri: Perina, Aridità, Raccichini. Difensori: Conson, Mattia, Miceli, Demofonti, Patti, Di Pasquale. Centrocampisti: Ceka, Gelonese, Bove, Bellomo, Rapisarda, Candellori, Marchi, Tomi. Attaccanti: Di Massimo, Stanco, Demofonti, Valente, Miracoli.

ARBITRO Sarà Lorenzo Maggioni di Lecco l’arbitro di Samb-Piacenza. Assistenti Gamal Mokhtar di Lecco e Fabrizio Lombardo di Sesto San Giovanni. Luca Zufferli di Udine sarà il quarto ufficiale.

