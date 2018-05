Alle ore 17 presso la sala consiliare, la Pergolesi, insieme alla candidata Alessandra Manigrasso per discutere dibarriere architettoniche

Abbattere le barriere, non solo quelle architettoniche è la parola d’ordine della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Romina Pergolesi, presente a Grottammare oggi 22 maggio a sostegno della candidata Alessandra Manigrasso.

“Parleremo di questo oggi pomeriggio a Grottammare – annuncia la Consigliera -, assieme a Roberto Zazzetti, presidente della Consulta Regionale per la disabilità della Regione Marche, e ad Alessandra Manigrasso. Sarà l’occasione per fare il punto sulla normativa vigente, sulle leggi regionali, sulle delibere e sulle proposte di legge formulate e da elaborare.

“Ma sarà anche un momento – conclude la Pergolesi – per condividere gli atti concreti che ciascuno di noi può fare per promuovere e rafforzare un percorso di cittadinanza attiva. Ci vediamo alle 17 in sala consiliare a Grottammare”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)