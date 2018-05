Dai volti dei piccini traspariva divertimento nell’esecuzione del saggio. L’insegnante, Carmela Chiappini, che è anche lingua madre inglese, e l’assistente Lorena Croci, ringraziano i bambini per l’impegno e i genitori per la loro partecipazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande entusiasmo e incredulità al saggio per la festa della mamma della sezione primavera dell’asilo Merlini, da parte dei genitori e dei nonni. I piccoli di due anni, si sono cimentati in vari momenti di attività tra canti e poesie ovviamente tutti dedicati alla mamma, ma anche l’english time, il balletto e il percorso ginnico.

Dai volti dei bambini traspariva gioia e divertimento nell’esecuzione del saggio. L’insegnante, Carmela Chiappini, che è anche lingua madre inglese, e l’assistente Lorena Croci, ringraziano i bambini per l’impegno e i genitori per la loro partecipazione, la realizzazione degli addobbi e per il rinfresco, a fine festa, molto gradito.

Ringraziamenti sono arrivati anche al personale scolastico che ha collaborato alla perfetta riuscita della festa, e al presidente Alberto De Angelis per la sua presenza e le sue parole.

