I poliziotti hanno proceduto sul posto alla perquisizione personale del ‘venditore’ che dava esito positivo in quanto all’interno della tasca destra dei pantaloni sono state rinvenute sette bustine

GIULIANOVA – Nella mattinata del 18 maggio una pattuglia del Distaccamento di Polizia Stradale di Pineto, in servizio di vigilanza stradale, nel transitare a Giulianova ha notato due giovani, uno dei quali intento a cedere all’altro una bustina di cellophane trasparente contenente una sostanza vegetale di colore verde.

Il primo ragazzo, minorenne di Morro d’Oro, consegnava la bustina ad un secondo ragazzo, diciottenne di Giulianova , il quale appena presa la bustina in mano ha estratto il portafogli al fine di effettuare il pagamento della merce.

Prontamente gli agenti sono intervenuti bloccando i due. I poliziotti hanno proceduto sul posto alla perquisizione personale del ‘venditore’ che dava esito positivo in quanto all’interno della tasca destra dei pantaloni sono state rinvenute sette bustine di cellophane trasparente, contenente marijuana.

Pertanto il venditore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i minorenni per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato all’Autorità Amministrativa per uso personale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 221 volte, 234 oggi)