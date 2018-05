Sabato sera, sconfitta per 3-0 della Samb Volley maschile a Montegiorgio contro la Unipol nell’incontro valevole per la finale provinciale play-off

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ottimo secondo posto per le ragazze dell’Under 13 femminile. A Porto Sant’Elpidio le rossoblu si sono fatte valere nel triangolare di finale provinciale contro le padroni di casa e la compagine ascolana Le Querce.

La prima sfida contro le ascolane è stata vittoriosa, ma al terzo set dopo la sconfitta per 23-25 nella prima frazione. La vittoria ha consentito alle rossoblu di battersi contro Porto Sant’Elpidio con la consapevolezza che la loro avventura regionale non finisca in viale Ungheria.

Contro la VPM si è vista una grande pallavolo. Le rossoblu hanno perso 2-0 ma accedono comunque alla fase regionale dopo aver retto alla grande la forza delle padroni di casa specie nel primo set in cui la frazione si è decisa al 32esimo punto. Il 25-22 ha sancito la vittoria del torneo provinciale per Porto Sant’Elpidio.

Un applauso alle ragazze di Francesco Quercia e il nostro più grande sostegno per la ventura fase regionale.

I TABELLINI:

RIVIERA SAMB VOLLEY 2 – LE QUERCE ASCOLI 1 (23-25;25-16; 15-11) Arbitro Samanta Casiello

VPM PORTO SANT’ELPIDIO 2 – RIVIERA SAMB VOLLEY 0 (32-30; 25-22) Arbitro Barbara Montagna

PRIMA DIVISIONE MASCHILE: MONTEGIORGIO VINCENTE IN GARA 1

Sabato sera, sconfitta per 3-0 della Samb Volley a Montegiorgio contro la Unipol nell’incontro valevole per la finale provinciale play-off. Montegiorgio, dominatrice della stagione regolare, ha vinto in maniera meno cattiva questo incontro, trionfando nella prima frazione dando 9 punti alla Happy Car e soffrendo nei set successivi in cui gli ospiti di Montanini sono arrivati rispettivamente al 21esimo e al 22esimo punto.

Per i sambenedettesi una base per puntare al colpaccio in gara 2, in programma alle ore 19 di domenica 27 maggio alla palestra Curzi.UNIPOL MONTEGIORGIO VOLLEY 3 – HAPPY CAR SAMB VOLLEY 0 (25-16; 25-21; 25-22) Arbitri: Giulia Verdecchia e Matteo Maggini

