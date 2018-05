MONTEPRANDONE – Arrivano altri impegni musicali per il rapper sambenedettese, Mudimbi, per l’imminente tour 2018 che prenderà il via dal 15 giugno a Piacenza.

Alla lista, resa nota il 4 maggio, si aggiungono altre tre date. L’8 luglio Michel si esibirà ad Ostuni (provincia di Brindisi), il 14 a Centobuchi in piazza dell’Unità, il 15 a Cividale del Friuli (provincia di Udine).

Il cantante sta ottenendo buoni riscontri dal brano “Amemì”, il video del singolo è stato girato in diverse scuole della provincia di Ascoli e Fermo mentre l’artista parlava a giovani e studenti della sua carriera e di come nella vita bisogna credere negli obiettivi prefissati.

Mudimbi, è giusto ricordarlo, ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 arrivando terzo nella categoria “Nuove Proposte” con “Il Mago”.

