SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Apportate modifiche ai tracciati della 9ª Granfondo San Benedetto del Tronto – Ciù Ciù, che domenica 27 maggio sarà organizzata dall’Asd Bicigustando nella Riviera delle Palme.

Cambiamenti resi necessari dalla mancanza di autorizzazioni per salire a Montefalcone e dalle conseguenze dell’inverno appena trascorso, che ha rovinato alcuni tratti di strade.

Così gli organizzatori hanno pensato a delle modifiche, rese possibili grazie alla collaborazione dei comuni di Force, di Montedinove e di Montalto. Le variazioni apportate, soprattutto l’introduzione della salita di Force, renderanno ancora più spettacolare il percorso lungo, regalando scorci indimenticabili e un breve tratto di salita impegnativa, che renderà felici gli amanti della strada che si impenna.

Il lungo passa da 140 a 132 chilometri e il corto da 93 a 95 chilometri. Tutti i dettagli sull’apposita pagina del sito dell’evento.

QUOTE D’ISCRIZIONE ALLA GRANFONDO

– 35 euro sino al 24 maggio (online).

– 40 euro il 25 maggio (online) e in loco il 26 maggio dalle ore 15 alle 19.30 presso la segreteria.

– previsti 50 pettorali in griglia oro al prezzo di 50 euro (dorsali 1-50)

– iscrizione gratuita per i diversamente abili

– OFFERTE: 25 euro sino al 26 maggio per le società con almeno 10 iscritti

