SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Top Tennis Team di Massimo Mascetti organizza dall’11 giugno per tutta l’estate, il Super Camp al Dopolavoro Ferroviario in via Dari, a San Benedetto del Tronto.

Tutti gli allievi dai 5 ai 14 anni potranno cimentarsi in tante discipline sportive: tennis, calcio, basket, pallavolo, danza, atletica, giochi ludici e ricreativi. Sotto l’attenta guida di insegnanti qualificati per ogni sport. Il tutto in un clima giocoso e familiare. La giornata comincerà alle 8.30 e terminerà alle 17.30 oppure alle 14.00,ci sarà la merenda e un pasto completo c/o il ristorante del Dopolavoro (primo, secondo, contorno e acqua). I turni saranno di 2 settimane e vanno dall’11 giugno fino al 17 agosto.

Al pomeriggio inizieranno nella stessa data i Corsi Di Tennis per allievi dai 4 ai 16 anni tenuti dai maestri Massimo Mascetti e Marco Mercuri e avranno cadenza bisettimanale o trisettimanale.

Per info e iscrizioni 3288944080

