Grande risultato per Megi Korriku del V F che ha trionfato; altrettanto degno di nota il piazzamento di Chiara Filioni, appartenente alla sezione II E

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Megi Korriku della classe V F del Liceo Scientifico Statale “Benedetto Rosetti” di San Benedetto del Tronto è la vincitrice, per la sezione scuola superiore dell’ottava edizione del Concorso nazionale di scrittura “Raccontar…Scrivendo”, ispirato alla figura e all’opera di Giacomo Leopardi, bandito dalla “Casetta degli Artisti” di Recanati, con il patrocinio della Regione Marche, della città di Recanati, di Casa Leopardi.

Risultato eccellente al quale si aggiunge quello molto positivo di Chiara Filioni, della classe II E dello stesso istituto, arrivata tra il 6a e il 15° posto (ex aequo). Il liceo sambenedettese è risultata l’unica scuola superiore in Italia a collocare due studentesse entro i primi quindici posti e a ottenere un simile successo, considerato che il concorso ha visto oltre cinquemila adesioni da tutta l’Italia e circa un migliaio di elaborati prodotti dagli studenti solo per la scuola superiore.

La presenza di rappresentanze di scuole di tutta Italia è stata evidente alla premiazione del concorso, avvenuta sabato 19 maggio, presso il Teatro persiani di Recanati, dove le studentesse del Liceo Rosetti sono state accompagnate dalla Dirigente Scolastica, Stefania Marini, e dalla loro insegnante di italiano, Anna Amelia Breccia. Un momento importante che si affianca a quello già vissuto da Chiara Filioni della II E che, nelle scorse settimane, ha partecipato alla fase nazionale delle Olimpiadi della lingua italiana svoltesi a Firenze.

Una bellissima soddisfazione per le ragazze che si sono cimentate con la seguente traccia proposta dall’associazione culturale:

“…giorno chiaro, sereno,

che precorre alla festa di tua vita.

Godi, fanciullo mio; stato soave,

stagion lieta è cotesta”.

(Il Sabato del Villaggio)

Racconta come vivi questo “stato soave”, nonostante le fragilità e le incertezze proprie di questa età; evidenzia i tuoi punti di forza, quelli che, ben saldi, ti faranno andare incontro consapevolmente al tuo futuro.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)