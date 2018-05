GROTTAMMARE – Proseguono gli incontri con i quartieri del candidato Sindaco Enrico Piergallini e dei candidati delle liste Solidarietà e Partecipazione e Città in Movimento. Dopo aver incontrato i residenti nelle assemblee dedicate ad Ischia II, Centro-stazione e Paese Alto, domani sarà la volta dei quartieri Ischia I, Montesecco e Collevalle. L’incontro pubblico si terrà presso il circolo anziani di Via Bruni alle ore 21,15. “Proseguiamo il tour attraverso tutta la città – dichiara il candidato Sindaco Enrico Piergallini – per condividere con i cittadini il nostro progetto Orizzonte Comune per Grottammare e soprattutto per far conoscere a tutti l’eccellenza delle nostre 32 stelle: i candidati che formano la squadra della vela e del gabbiano”.

Gli incontri continueranno poi fino alla fine del mese secondo il seguente calendario:

– Giovedì 24 Maggio ore 21,15: Valtesino e Bore Tesino presso il Bocciodromo comunale

– Martedì 29 Maggio ore 21,15: Oasi Santa Maria ai Monti presso la Sede della Fondazione Povera Costante Maria.

“Accanto alle assemblee – prosegue il candidato Sindaco – abbiamo iniziato da più di una settimana la distribuzione casa per casa del programma, un libro di 48 pagine all’interno del quale i cittadini potranno toccare con mano la serietà di un progetto politico costruito con pazienza e impegno da tantissime persone a partire dal mese di Settembre 2017. All’interno abbiamo voluto raccontare le biografie dei candidati, ristampare la nostra Carta dei Principi e offrire una versione estesa, azione per azione, dei progetti che abbiamo elaborato per la città. Saranno gli stessi candidati consiglieri a distribuirlo, anche per vivere capillarmente quartiere per quartiere la città, incontrare i cittadini, raccogliere segnalazioni e suggerimenti. Con loro ci sarò anche io”.

