MONTEPRANDONE – Anche quest’anno, il Comune di Monteprandone organizza “Estate ragazzi” un programma di attività estive rivolte a bambini e ragazzi da 6 a 14 anni: la Colonia Marina presso uno chalet di San Benedetto del Tronto e il Centro Ricreativo Estivo presso la scuola di Colle Gioioso a Monteprandone.

La Colonia Marina prevede tre turni dal 18 al 29 giugno, dal 2 al 13 luglio e dal 16 al 27 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13. La quota di partecipazione è di 24 euro (1 figlio), 35 euro (2 figli), 45 euro (3 figli) e 40 euro per i non residenti. Per la Colonia Marina il numero massimo di partecipanti è di 95 per turno e, qualora ci fosse ancora disponibilità, dopo il 5 giugno, sarà possibile prenotare un ulteriore turno per lo stesso ragazzo.

Il Centro Ricreativo Estivo si svolgerà dal 2 al 27 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 15,30 alle 18,30. Le attività proposte sono diverse: ludico – ricreative, laboratori manuali, svolgimento compiti delle vacanze. La quota di partecipazione è di 25 euro (1 figlio), 42 euro (2 figli), 56 euro (3 figli) e 40 euro per i non residenti. Per il Centro Ricreativo Estivo il numero massimo di partecipanti è di 150.

Il versamento dovrà essere effettuato solo dopo la comunicazione di ammissione. Per coloro che ne fanno richiesta, inoltre, vi è la possibilità di usufruire, nella pausa pranzo del servizio assistenza e pasto che sarà somministrato nel refettorio della scuola dell’Infanzia di Colle Gioioso, nel periodo dal 2 al 27 luglio dalle ore 13 alle ore 15,30.

Il modello di domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali di via Limbo a Monteprandone (0735.710935) o la delegazione comunale di via delle Magnolie a Centobuchi (0735.710825), oppure sul sito del Comune www.monteprandone.gov.it.

Le domande devono essere presentate dal 24 maggio al 5 giugno presso gli uffici comunali o all’ufficio Protocollo del Comune oppure via posta ordinaria all’indirizzo Comune di Monteprandone, piazza dell’Aquila, 1, 63076, Monteprandone (AP) oppure via fax al n. 0735.62541 oppure via email a protocollo@comune.monteprandone.ap.it oppure via pec a comune.monteprandone@emarche.it.

