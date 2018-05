SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo gli episodi di degrado avvenuti nei giorni scorsi sui mezzi pubblici locali, fra cui l’aggressione all’operatore Fifa Security a Porto d’Ascoli, il movimento nazionalista Forza Nuova insorge e annuncia le “passeggiate” all’interno dei pullman.

“Siamo pronti a riportare la sicurezza sui mezzi pubblici – afferma il dirigente nazionale Giuseppe Zito – La giustizia italiana ha fallito, il sistema multiculturale è ormai allo sbando e i fatti di Porto D’Ascoli ne sono la prova tangibile e concreta”.

“È per questo motivo che, già da questa settimana, i militanti forzanovisti saranno sui mezzi pubblici per vigilare e controllare che le gang di immigrati non prendano il sopravvento sul territorio – continua il nazionalista – Continua la nostra battaglia per la lotta e la giustizia sociale”.

