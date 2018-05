Nella 2a giornata del Girone triangolare 2, sul neutro di Fossombrone pesaresi battuti (1-2) in rimonta dal Rimini (salito a quota 4) sono quasi eliminati. La squadra di Tiozzo riscatta l’amarezza per il Campionato perso vincendo (2-0) la finale post season contro il Pineto ed ora spera in un ripescaggio in Serie C. Nello spareggio play out del Girone F teramani si salvano battendo (2-1) in rimonta jesini che invece retrocedono. Terza retrocessione marchigiana su 4, la squadra leoncella raggiuge in Eccellenza Monticelli e Fabriano Cerreto. All’interno tutti i risultati (di Poule Scudetto, Play Off e play out di Serie D e Serie C e dei Play Off Nazionali d’Eccellenza)

POULE SCUDETTO DILETTANTI

2a giornata Girone Triangolare 2 di domenica 20 maggio:

Vis Pesaro-Rimini 1-2 (40’Baldazzi [V.P.], 58’Daniele Simoncelli, 89’Alex Ambrosini). Ha riposato: Albissola.

Classifica Provvisoria Girone Triangolare 2: Rimini 4, Albissola 1, Vis Pesaro 0. Vis quasi eliminata.

3a ed ultima giornata Girone Triangolare 2 di mercoledì 23 maggio ore 16:

Albissola-Vis Pesaro. Riposerà: Rimini.

PLAY OFF SERIE D GIRONE F

Finale (2a Fase) di domenica 20 maggio al Comunale Giovanni Paolo 2° di Matelica (Macerata):

Matelica (2°)-Pineto (4°) 2-0 (26’Gianmarco Gabbianelli, 32’Angelilli)

Matelica vince i Play Off del Girone F di Serie D per la 2a volta (la prima era stata nella stagione 2013/14) nella sua storia ed ora entra nella graduatoria per i ripescaggi in Serie C.

Non ci sono più i Play Off Nazionali quindi potrà sperare subito in un eventuale ma difficile ripescaggio.

ALBO D’ORO PLAY OFF SERIE D GIRONE F:

2002/03: Tolentino (poi ripescato in Serie C2); 2003/04: Sangiustese (poi rimasta in Serie D); 2004/05:Orvietana (poi rimasta in Serie D) ; 2005/06: Celano Marsica (poi ripescato in Serie C2); 2006/07: Fano (poi rimasto in Serie D) ; 2007/08:Renato Curi Angolana (poi rimasta in Serie D); 2008/09: Fano (poi ripescato in 2a Divisione Lega Pro); 2009/10: Santegidiese (poi rimasta in Serie D); 2010/11: Rimini (che poi vince anche i Play Off Nazionali, viene ripescato in 2a Divisione Lega Pro); 2011/12: SAMBENEDETTESE (poi rimasta in Serie D); 2012/13: Maceratese (poi rimasta in Serie D); 2013/14: Matelica (poi rimasto in Serie D); 2014/15: Alma Juventus Fano (poi rimasta in Serie D); 2015/16: Alma Juventus Fano (poi ripescata in Lega Pro); 2016/17: Vis Pesaro (poi non ripescata in Serie C); 2017/18: Matelica.

PLAY OUT IN GARA UNICA SERIE D GIRONE F di domenica 20 maggio 2018 al Comunale Nuovo di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo):

Virtus San Nicolò (14°)– Jesina (15a) 2-1 (8’Trudo [J], 12’Bontà, 89’Michael Liguori. Espulsi: al 58’Carotti della Jesina per doppia ammonizione, al 72’Massetti della Virtus San Nicolò per gioco falloso ed al 73’Calcina della Jesina per doppia ammonizione)

La Virtus San Nicolò è salva restando in Serie D. Jesina invece retrocede in Eccellenza (Marche).

SERIE D

Queste le 9 squadre dei rispettivi Gironi di Serie D promosse in Serie C:

Girone A (a 20 squadre): Gozzano ;

Girone B (a 19 squadre, visto il ripescaggio in soprannumero della Calcio Romanese) : Pro Patria ;

Girone C : Virtus Vecomp Verona ;

Girone D (a 20 squadre): Rimini;

Girone E: Albissola 2010 ;

Girone F: Vis Pesaro ;

Girone G : Rieti ;

Girone H : Potenza ;

Girone I : Vibonese che nello spareggio del Comunale Granillo di Reggio Calabria ha battuto (5-3 ai rigori, dopo lo 0-0 tempi regolamentari e supplementari) il Troina con cui aveva chiuso Regular Season in testa a pari punti (76). Sequenza rigori: Kenneth Obodo (V) gol, Giovanni Fricano (T) gol, Franchino (V) gol, Tuninetti (T) gol, Luigi Silvestri (V) gol, Federico Vazquez (T) gol, Bubas (V) gol, Giacomo Fricano (T) alto ed Alan Arario (V) gol.

In neretto le 9 squadre promosse in Serie C

Le 9 vincitrici dei rispettivi gironi si giocano lo Scudetto Dilettanti (vinto la scorsa stagione dal Monza).

A queste 9 squadre promosse si aggiungono nella Serie C che verrà (2018/19) Novara (20°), Pro Vercelli (21a) e Ternana (22a) retrocesse dalla Serie B.

POULE SCUDETTO 2018:

Girone Triangolare 1: Gozzano (Girone A), Pro Patria (Girone B) e Virtus Vecomp Verona (Girone C)

Girone Triangolare 2: Rimini (Girone D), Albissola (Girone E) e Vis Pesaro (Girone F)

Girone Triangolare 3: Rieti (Girone G), Potenza (Girone H) e Vibonese (Girone I)

Fase finale per il Titolo di Campione d’Italia Dilettanti 2017/18:

Risultati 1a Giornata Gironi Triangolari di domenica 13 maggio 2018 :

Girone Triangolare 1: Pro Patria (3 punti)-Virtus Vecomp Verona (0 punti) 3-1 (12’Zaro, 35’Pedrinelli [V.V.V.], 64’Cottarelli, 91’Mozzanica). Ha riposato: Gozzano (-).

Girone Triangolare 2: Rimini (un punto)-Albissola (un punto) 4-4 (6’Cargiolli [A], 18’Cargiolli [A] su rigore, 48’Gargiulo [A], 65’Guiebre [R], 68’Carballo [A], 84’Alex Ambrosini [R], 86’Valeriani [R], 90’Cicarevic [R]. All’89’espulso Boveri dell’Albissola per doppia ammonizione. Ha riposato: Vis Pesaro (-)

Girone Triangolare 3: Potenza (un punto)-Rieti (un punto) 0-0 (Al 12’espulso Ciro Panico del Potenza per fallo da ultimo uomo). Ha riposato: Vibonese (-).

Risultati 2a giornata di domenica 20 maggio:

Girone Triangolare 1: Virtus Vecomp Verona (0)-Gozzano (3) 0-2. Ha riposato: Pro Patria (3).

Girone Triangolare 2: Vis Pesaro (0)-Rimini (4) [Gara giocata sul neutro Comunale di Fossombrone ed a porte chiuse] 1-2 (40’Baldazzi [V.P.], 58’Daniele Simoncelli, 89’Alex Ambrosini) . Ha riposato: Albissola (1).

Girone Triangolare 3: Vibonese (3)-Potenza (1) 4-0. Ha riposato: Rieti (1).

Programma 3a ed ultima giornata di mercoledì 23 maggio ore 16:

Girone Triangolare 1: Gozzano-Pro Patria. Riposerà: Virtus Vecomp Verona.

Girone Triangolare 2: Albissola-Vis Pesaro. Riposerà: Rimini.

Girone Triangolare 3: Rieti-Vibonese. Riposerà: Potenza.

Calendario Poule Scudetto:

13 maggio 2018: 1a gara Gironi triangolari

20 maggio 2018: 2a gara Gironi triangolari

23 maggio 2018: 3a ed ultima gara Gironi triangolari

giovedì 31 maggio 2018: semifinali in gara unica e campo neutro (da definire)

sabato 2 giugno 2018: finale in gara unica e campo neutro (da definire).

Regolamento: Ricordiamo che, secondo la consueta formula adottata per lo svolgimento di triangolari, riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.

Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Nel caso in cui due o tutte e tre le squadre concludessero il proprio triangolare a parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: della migliore differenza reti nei triangolari; del maggior numero di reti segnate nei triangolari; del maggior numero di reti segnate in trasferta nei triangolari; della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina del Campionato di Serie D; del sorteggio.

Le 3 vincitrici dei rispettivi Gironi più la migliore seconda accederanno alle semifinali che si giocheranno in gara unica a Fermo (campo neutro quest’anno individuato dal Dipartimento LND), così come la finale. In caso di parità di punteggio al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

Regolamento Scudetto Dilettanti 2018

RISULTATI 1A FASE (O SEMIFINALI CHE DIR SI VOGLIA) PLAY OFF DEI 9 GIRONI DI SERIE D DI DOMENICA 13 MAGGIO 2017:

Girone A (a 20 squadre):

Como (2°)-Pro Sesto (5a) 1-0

Caronnese (3a)- Chieri (4°) [Gara che era stata sospesa al 1° minuto del 2° tempo sullo 0-0, per impraticambilità di campo dovuta al violento temporale abbattutosi sullo Stadio Comunale di Caronno Pertusella (Varese) e poi recuperata mercoledì 16 maggio] 2-4.

Girone B (a 19 squadre, visto il ripescaggio in soprannumero della Calcio Romanese):

Rezzato (2°)-Darfo Boario (5°) 2-3

Ponte San Pietro Isola (3°)-Pergolettese (4a) 1-2 D.T.S.

Girone C:

Campodarsego (2°)-Adriese (5a) 2-2 D.T.S.

Union Azignanochiampo (3°)-Mantova (4°) 5-2.

Girone D (a 20 squadre):

Imolese (2a)-Sangiovannese (5a) [Gara giocata domenica 20 maggio] 2-2 D.T.S.

Forlì (3°)-Fiorenzuola (4°) 0-0 D.T.S.

Girone E:

Unione Sanremo (2a)-Viareggio (5°) 1-0

Ponsacco (3°)-Real Forte Querceta (4°) [Gara giocata a porte chiuse al Comunale di Ponte a Egola, frazione del comune italiano di San Miniato, in provincia di Pisa] 3-2.

Girone F:

Matelica (2°)– L’Aquila (5°) 3-0 (45’Gianmarco Gabbianelli su rigore, 55’Cuccato, 93’Callegaro su rigore. Espulsi: all’80’Malagò del Matelica per proteste ed al 92′ Alex Gagliardini de L’Aquila per fallo da ultimo uomo su D’Appollonia fermato con una gomitata alla bocca)

Avezzano (3°)-Pineto (4°) 0-2 (9’Gragnoli, 94’Di Rocco. Al 18’Cerone dell’Avezzano ha fallito un rigore, calciandolo fuori. L’Avezzano ha colpito ben 5 legni: al 21’traversa con un tiro-cross di Pellecchia, al 26’palo di Bisegna su punizione, al 32’palo di Dos Santos in girata, al 36′ traversa colpita da Cerone con un tiro dai 30 metri ed al 50’palo pieno di Cerone su punizione dal limite) .

Girone G:

Albalonga (2°) -Latina (5°) 2-1

SFF Atletico (3°)-Trastevere (4°) 1-3.

Girone H:

Cavese (2a)-Audace Cerignola (5a) 1-0

Team Altamura (3°)-Taranto (4°) 0-2.

Girone I:

Troina (2°)-Igea Virtus Barcellona (5°) [Gara giocata domenica 20 maggio] 1-3

Nocerina (3a)- Ercolanese (4a) 0-1.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

In neretto le squadre approdate alla 2a Fase (Finale di Girone).

Queste nel dettaglio le Finali (2a Fase) Play Off dei rispettivi Gironi di Serie D in programma domenica 20 maggio:

Girone A: Como (2°)-Chieri (4°) 3-2

Girone B: Pergolettese (4a)-Darfo Boario (5°) 1-0

Girone C: Campodarsego (2°)-Union Azignanochiampo (3°) [Gara posticipata a sabato 26 maggio alle ore 16]

Girone D: Imolese (2a)-Forlì (3°) [Gara che si giocherà sabato 26 maggio alle ore 16]

Girone E: Unione Sanremo (2a)-Ponsacco (3°) 0-2

Girone F: Matelica (2°)-Pineto (4°) 2-0 (26’Gianmarco Gabbianelli, 32’Angelilli)

Girone G: Albalonga (2°)-Trastevere (4°) 3-2 D.T.S.

Girone H: Cavese (2a)-Taranto (4°) [Gara giocata senza la presenza del pubblico ospite visto divieto deciso dal Prefetto di Salerno per motivi di sicurezza] 3-1.

Girone I: Ercolanese (4a)-Igea Virtus Barcellona (5°) [Gara che si giocherà sabato 26 maggio alle ore 16]

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

In neretto le squadre che hanno vinto i Play Off dei rispettivi Gironi.

Le squadre vincenti formano una graduatoria per eventuali ripescaggi in Serie C.

ALBO D’ORO PLAY OFF NAZIONALI DI SERIE D: (disputati dal 2006 al 2015)

2005/06: Monopoli ;

2006/07: Casale (non venne poi ripescato nell’allora C2) ;

2007/08: Sambonifacese ;

2008/09: Nocerina;

2009/10: Matera ;

2010/11: Rimini ;

2011/12: Nuova Cosenza (non ripescata poi in Seconda Divisione);

2012/13: Virtus Vecomp Verona;

2013/14: Correggese (poi non ripescata in Lega Pro, nella nuova Serie C riunificata);

2014/15: Sestri Levante (non è stato poi ripescato in Lega Pro)

RISULTATI PLAY OUT IN GARA UNICA DI DOMENICA 20 MAGGIO:

Girone A (a 20 squadre): Oltrepovoghera (15°)– Varese (18a) [Gara giocata domenica 13 maggio] 2-0 e Casale (16°)-Varesina (17a) 1-1 D.T.S.

Girone B (a 19 squadre, visto il ripescaggio in soprannumero della Calcio Romanese): Lumezzane (15°)-Ciserano (16°) 2-3

Girone C: Non si disputano play out visto distacchi pari (14 vs 15a) e superiore (13a vs 16a) agli 8 punti.

Girone D (a 20 squadre): Castelvetro (14°)- Mezzolara (15°) 0-2

Girone E: Rignanese (14a)- Scandicci (15°) 0-2

Girone F: Virtus San Nicolò (14°)-Jesina (15a) [Gara giocata al Comunale Nuovo di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo)] 2-1 (8’Trudo [J], 12’Bontà, 89’Michael Liguori. Espulsi: al 58’Carotti della Jesina per doppia ammonizione, al 72’Massetti della Virtus San Nicolò per gioco falloso ed al 73’Calcina della Jesina per doppia ammonizione)

Girone G: Lanusei (14°)-Nuorese (15a) 2-0 .

Girone H: Turris (13a) -Aversa Normanna (16a) 2-0 e San Severo (14°)-Frattese (15a) [Gara giocata sabato 19 maggio] 1-2.

Girone I: Palmese (14a) – Ebolitana (15a) 3-0 .

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari.

In neretto le squadre che hanno vinto i play out dei rispettivi Gironi e si sono dunque salvate.

Ricordiamo che la squadra che ha pareggiato in casa si salva (come quelle che hanno vinto dentro o fuori casa) in virtù del miglior piazzamento al termine della Regular Season.

Dunque retrocedono dopo Play Out: Varese e Varesina (nel Girone A), Lumezzane (nel Girone B), Castelvetro (nel Girone D), Rignanese (nel Girone E), Jesina (nel Girone F), Nuorese (nel Girone G), Aversa Normanna e San Severo (nel Girone H) ed Ebolitana (nel Girone I).

Le squadre di Serie D retrocesse direttamente in Eccellenza sono: Derthona [19°] e Castellazzo Bormida [20°] (nel Girone A, a 20 squadre); Grumellese [17a], Dro Alto Garda [18°] e Calcio Romanese [19a] (nel Girone B, a 19 squadre, visto il ripescaggio in soprannumero proprio della Calcio Romanese), Montebelluna [15°], Calvi Noale (16°), Liventina [17a] ed Abano [18°] (nel Girone C); Vivialtotevere Sansepolcro [18°], Correggese [19a] e Colligiana [20a] (nel Girone D, a 20 squadre); Finale Ligure [16°], Argentina [17a] e Valdinievole Montecatini [18°] (nel Girone E); Monticelli [16°], Fabriano Cerreto (17°) e Nerostellati Pratola 1910 [18°] (nel Girone F); Anzio Lavinio [16°], Tortoli [17°] e San Teodoro [18°] (nel Girone G); Manfredonia [17°] e Molfetta [18°] (nel Girone H); Sport Club Palazzolo [16°], Paceco [17°] ed Isola Capo Rizzuto [18°] (nel Girone I).

SERIE D GIRONE F

RIEPILOGO CLASSIFICA FINALE 2017/18

Vis Pesaro *(C)* 73,

Matelica @@ 71,

Avezzano @ 62,

Pineto @ 57,

L’Aquila @ 55,

Francavilla 1927 53,

San Marino 51,

Vastese 51,

Sangiustese 48,

Campobasso (-4) 45,

Castelfidardo 44,

Recanatese 43,

Olympia Agnonese 41,

Virtus San Nicolò ° 40,

Jesina °^ 34,

Monticelli ^ 30,

Fabriano Cerreto ^ 20,

Nerostellati Pratola 1910 ^ 18.

*(C)*= direttamente promossa in Serie C.

@@= Ha disputato e vinto i Play Off.

@= Hanno disputato Play Off.

°= Ha disputato il play out.

°^= Retrocesso dopo il play out.

^= Direttamente retrocesse in Eccellenza.

(-4)= 4 punti di penalizzazione a Campionato in corso inflitti lunedì 18 dicembre per stipendi non pagati risalenti alla stagione 2015/16.

Sotto i verdetti la classifica finale della scorsa stagione (2016/17).

VERDETTI REGULAR SEASON:

Vis Pesaro (1°classificata) promossa in Serie C si gioca ora lo Scudetto Dilettanti assieme alle altre 8 squadre vincitrici dei Gironi di Serie D.

Semifinali (1a fase) Play Off in gara unica (in casa delle meglio classificate nella Regular Season) di domenica 13 maggio tra la 2a e la 5a classificata: Matelica-L’Aquila 3-0 (45’Gianmarco Gabbianelli su rigore, 55’Cuccato, 93’Callegaro su rigore. Espulsi: all’80’Malagò del Matelica per proteste ed al 92′ Alex Gagliardini de L’Aquila per fallo da ultimo uomo su D’appollonia fermato con una gomitata alla bocca) e la 3a e la 4a classificata: Avezzano-Pineto 0-2 (9’Gragnoli, 94’Di Rocco. Al 18’Cerone dell’Avezzano ha fallito un rigore, calciandolo fuori. L’Avezzano ha colpito ben 5 legni: al 21’traversa con un tiro-cross di Pellecchia, al 26’palo di Bisegna su punizione, al 32’palo di Dos Santos in girata, al 36′ traversa colpita da Cerone con un tiro dai 30 metri ed al 50’palo pieno di Cerone su punizione dal limite).

In neretto le 2 squadre approdate in finale.

Finale (2a Fase) Play Off in gara unica di domenica 20 maggio alle ore 16:

Matelica (2°)-Pineto (4°) 2-0 (26’Gianmarco Gabbianelli, 32’Angelilli)

Matelica vince i Play Off ed ora spera in un eventuale ma difficile ripescaggio in Serie C.

Play Out domenica 20 maggio 2018 in gara unica ed in casa della meglio classificata al termine della Regular Season:

Virtus San Nicolò (14°)–Jesina (15a) 2-1 (8’Trudo [J], 12’Bontà, 89’Michael Liguori. Espulsi: al 58’Carotti della Jesina per doppia ammonizione, al 72’Massetti della Virtus San Nicolò per gioco falloso ed al 73’Calcina della Jesina per doppia ammonizione).

La Virtus San Nicolò è salva e dunque rimane in Serie D. Mentre la Jesina retrocede in Eccellenza (Marche).

Si è giocato un solo spareggio in quanto il Monticelli (16°) ha chiuso con un distacco (-11) superiore agli 8 punti dall’Olympia Agnonese (13a). E così la squadra marchigiana è retrocessa direttamente in Eccellenza, mentre quella molisana si è salvata senza disputare i play out (i quali perchè si disputino ricordiamo che il distacco tra le squadre abbinate non dev’essere pari o superiore agli 8 punti).

Monticelli (16°, perchè ha un distacco superiore ad 8 punti dalla 13a), Fabriano Cerreto penultimo (17°) e Nerostellati Pratola 1910 ultimo (18°) sono direttamente retrocesse in Eccellenza .

Regolamento Play Off Serie D

Regolamento Play out Serie D

Date Post Season 2018

Tabelle ripescaggi Serie D

5a graduatoria stagionale Giovani D valore

RIEPILOGO PODIO CLASSIFICA MARCATORI CONCLUSIVA-

L’attaccante brasiliano Mateus Ribeiro Dos Santos dell’Avezzano succede a Manuel Pera (che la scorsa stagione con la maglia del Matelica, fu capocannoniere del Girone F sempre con 21 reti, di cui 4 però su rigore) vincendo la classifica cannonieri della Serie D Girone F 2017/18 con 21 gol.

Alle sue spalle troviamo: l’attaccante argentino Olcese (4 rigori trasformati) della Vis Pesaro e Pera (3 rigori trasformati) della Recanatese con 20 centri a testa.

Completa podio Vito Leonetti della Vastese con 20 gol.

RIEPILOGO STATISTICHE SERIE D GIRONE F DOPO LA 34A ED ULTIMA GIORNATA :

POSITIVE:

Non ci sono squadre imbattute ne in senso assoluto ne in casa e ne in trasferta.

Migliore Serie Positiva conclusiva e la più lunga e dunque anche la migliore stagionale: Avezzano con 17 risultati utili consecutivi (8 successi: 7 interni ed 1 esterno e 9 pareggi: 2 interni e 7 esterni, dalla 18a alla 34a ed ultima giornata) ed unica squadra del torneo imbattuta nel Girone di ritorno.

Maggior numero di vittorie consecutive conclusive: Campobasso con 3 successi consecutivi (2 in casa ed 1 fuori)

La più lunga e dunque la migliore serie di vittorie consecutive stagionale Matelica con 7 successi consecutivi (4 in casa e 3 fuori, dalla 7a alla 13a giornata).

Miglior attacco: Matelica con 66 gol (41 in casa e 25 fuori; 9 su rigore) segnati con 15 diversi elementi: Angelilli (5), Brentan (1), D’Appolonia (10 di cui 4 su rigore), Gianmarco Gabbianelli (6), Gerevini (1), Gilardi (1), Gioè (2), l’attaccante italo-ghanese Kyeremateng (1), Lo Sicco (4), Magrassi (18 di cui 1 su rigore), Malagò (4), Matias Mancini (1), Daniele Messina (2 di cui 1 su rigore), l’attaccante brasiliano Diego Santos Oliveira (2) e Simone Tonelli (8 di cui 3 su rigore) .

Miglior difesa: Avezzano con sole 26 reti subite (10 in casa e 16 in trasferta).

Non subisce gol da più partite: Avezzano da 4 gare consecutive (423 minuti complessivi)

Migliore differenza reti : Matelica con un + 38 (66-28)

Maggior numero di vittorie: Vis Pesaro con 23 successi (11 in casa e 12 fuori)

Minor numero di sconfitte: Avezzano con soli 4 ko (1-0 sul campo della Vastese alla 2a giornata, 2-1 a Pesaro alla 4a, 1-2 interno col Pineto alla 16a e 4-0 a Matelica alla 17a)

Maggior numero di pareggi: Monticelli con 15 pari (11 in casa e 4 fuori)

La squadra che ha raccolto più punti in casa è il Matelica a quota 41, frutto di 13 successi, 2 pareggi e 2 ko interni .

La squadra che ha raccolto più punti in trasferta è la Vis Pesaro a quota 38, frutto di 12 successi, 2 pareggi e 3 ko esterni.

Le squadre a segno col maggior numero di giocatori sono: Campobasso, Francavilla 1927 e Matelica con 15 diversi marcatori a testa.

Campobasso: Balistreri (6 di cui 4 su rigore), Benvenga (1), Stefano D’Agostino (9 di cui 3 su rigore; poi passato al Taranto nel mercato di dicembre), Danucci (1), Del Duca (3), Esposito Lauri (1), Davide Evacuo (2 su rigore), il difensore brasiliano Gomes Ferreira Murilo (3), Gurma (1), Pietro Mariano Gerardi (1), Ingretolli (1; poi passato al Flaminia Civita Castellana nel mercato di dicembre), l’attaccante sierraleonese Kargbo (6), Nicola Leone (1), Marzano (2) e Varsi (1). Alle reti dei 15 marcatori rosso-blu vanno aggiunte le autoreti di: Vincenzo Scognamiglio (Sangiustese) alla 1a giornata e di Pacella (Nerostellati Pratola 1910) alla 4a giornata.

Francavilla 1927: il terzino ghanese Yussif Baba (2), l’attaccante italo-argentino Banegas (8 di cui 2 su rigore), Gianmarco Fiore (1), l’attaccante francese Mohamed Fofana (4 di cui 1 su rigore), Guido Galli (2; poi passato al Monticelli nel mercato di dicembre), Lorenzo Mancini (1), Francesco Mele (1), Miccichè (2), Matteo Milizia (2), Molenda (4), Cosmo Palumbo (13 di cui 1 su rigore), Paravati (1), Fabio Antonio Romeo (2), Tomas Silvestri (1) e Zerbo (3).

Matelica: Angelilli (5), Brentan (1), D’Appolonia (10 di cui 4 su rigore), Gianmarco Gabbianelli (6), Gerevini (1), Gilardi (1), Gioè (2), l’attaccante italo-ghanese Kyeremateng (1), Lo Sicco (4), Magrassi (18 di cui 1 su rigore), Malagò (4), Matias Mancini (1), Daniele Messina (2 di cui 1 su rigore), l’attaccante brasiliano Diego Santos Oliveira (2) e Simone Tonelli (8 di cui 3 su rigore) .

Minor numero di espulsioni: San Marino e Sangiustese con un solo cartellino rosso a testa rimediato.

Minor numero di ammonizioni: Sangiustese con 47 cartellini gialli.

Migliore media inglese: Vis Pesaro con un + 5.

NEGATIVE:

Peggior serie negativa conclusiva: Castelfidardo, Jesina e Sangiustese con 2 ko consecutivi (1 in casa ed 1 fuori) a testa

La più lunga e dunque la Peggior serie negativa stagionale: Fabriano Cerreto con 8 ko consecutivi (4 in casa e 4 fuori, dalla 3a alla 10a giornata).

Maggior numero di sconfitte : Fabriano Cerreto con 24 ko (12 in casa e 12 fuori)

Minor numero di vittorie: Nerostellati Pratola 1910 con 3 soli successi (2-1 interno col Fabriano Cerreto alla 17a giornata, 0-2 sul campo del San Marino nel recupero della 25a giornata e 2-3 a Pineto alla 27a) .

Minor numero di pareggi: Vis Pesaro con 4 pari (2 in casa e 2 fuori)

Peggior difesa: Nerostellati Pratola 1910 con 71 reti (38 in casa e 33 in trasferta) incassate .

Peggior attacco: Nerostellati Pratola 1910 con 19 reti (10 in casa e 9 in trasferta; 5 su rigore) segnate con 7 diversi marcatori: Mattia Bruni (6), Francesco Cicconi (1 su rigore), Del Gizzi (1), Di Ruocco (2 di cui 1 su rigore), Giallonardo (1), l’attaccante ivoriano Mamadou Kone (3 di cui 1 su rigore), l’attaccante nigeriano Onwuachi (1) e Pacella (4 di cui 2 su rigore).

Peggior differenza reti: Nerostellati Pratola 1910 con un -52 (19-71)

La squadra che ha raccolto meno punti tra le mura amiche è il Nerostellati Pratola 1910 a quota 8, frutto di un successo, 5 pareggi ed 11 ko interni.

La squadra che ha raccolto meno punti in trasferta è il Fabriano Cerreto a quota 9, frutto di 2 successi, 3 pareggi e 12 ko esterni .

La squadra a segno col minor numero di giocatori è il Nerostellati Pratola 1910 con 8 diversi marcatori: Mattia Bruni (6), Francesco Cicconi (1 su rigore), Del Gizzi (1), Di Ruocco (2 di cui 1 su rigore), Giallonardo (1), l’attaccante ivoriano Mamadou Kone (3 di cui 1 su rigore), l’attaccante nigeriano Onwuachi (1) e Pacella (4 di cui 2 su rigore).

Maggior numero di espulsioni (di giocatori): Campobasso e Monticelli con 9 cartellini rossi a testa.

Maggior numero di ammonizioni: San Marino con 94 cartellini gialli

Peggior media inglese: Nerostellati Pratola 1910 con un -50.

STATISTICHE REGULAR SEASON MONTICELLI:

Vittorie: 5 (1-2 a Castelfidardo alla 16a giornata, 3-1 interno a Grottammare con la Vastese alla 24a, 1-0 interno a Grottammare sulla Vis Pesaro alla 26a, 1-2 sul campo del Fabriano Cerreto alla 30a ed 1-0 interno al Del Duca di Ascoli Piceno col Castelfidardo alla 33a)

Pareggi: 15 (1-1 ad Avezzano alla 3a giornata, altro 1-1, stavolta interno a Castel di Lama a porte chiuse, con la Recanatese alla 4a, 0-0 interno a Castel di Lama a porte chiuse, col San Marino alla 6a, 2-2 interno a Castel di Lama, col Pineto all’8a, 0-0 interno a Castel di Lama, con la Jesina alla 10a, altro 0-0 interno a Castel di Lama, stavolta con la Sangiustese all’11a, 1-1 a Sulmona [L’Aquila] sul campo del Nerostellati Pratola alla 14a, 0-0 interno a Castel di Lama, con l’Olympia Agnonese alla 15a, altro 0-0 interno a Castel di Lama, stavolta con L’Aquila alla 18a, ancora uno 0-0 interno a Castel di Lama, stavolta con l’Avezzano alla 20a, 1-1 interno a Grottammare, col Matelica alla 22a, 0-0 al San Marino Stadium di Serravalle alla 23a, 1-1 a Jesi alla 27a, 0-0 interno col Virtus San Nicolò alla 29a ed 1-1 interno col Nerostellati Pratola alla 31a)

Sconfitte: 14 (2-1 a L’Aquila alla 1a giornata, 1-2 interno a Castel di Lama a porte chiuse, col Campobasso alla 2a, altro 2-1 esterno, stavolta a Matelica alla 5a, ancora un 2-1 esterno, stavolta sul campo della Vastese alla 7a, di nuovo un 2-1 esterno, stavolta sul campo della Vis Pesaro alla 9a, 2-0 sul neutro di Giulianova [Teramo] col Virtus San Nicolò alla 12a, 0-1 interno a Castel di Lama col Fabriano Cerreto alla 13a, 3-0 a Campobasso alla 19a, 4-0 a Recanati alla 21a, 0-2 interno a Grottammare col Francavilla nel recupero della 17a giornata d’andata, 2-1 a Pineto [Teramo] alla 25a, altro 2-1 esterno, stavolta a Monte San Giusto [Macerata] alla 28a, 6-0 sul campo dell’Olympia Agnonese alla 32a e 2-1 sul campo del Francavilla alla 34a ed ultima giornata)

Gol fatti: 25 (11 in casa e 14 in trasferta; 3 su rigore) con 13 diversi marcatori: Nicola Aloisi (1), Bassini (1), Bracciatelli (1), Andrea Castellana (2), Ciabuschi (3), Stefano Cichella (1; poi passato al Montegiorgio nel mercato invernale), Guido Galli (4), Gesuè (2), Walter Guerra (2; poi tornato all’Olympia Agnonese nel mercato di dicembre), Salvatore Margarita (1 su rigore), Pedalino (3 di cui 2 su rigore; poi passato al Castelfidardo nel mercato dicembrino), Petrarulo (3) e Simone Vallorani (1).

Gol subiti: 45 (11 in casa e 34 in trasferta).

Differenza reti: -20 (25-45)

Capocannoniere: Guido Galli con 4 gol.

Punti interni: 20 (su 17 gare interne), frutto di 3 successi, 11 pareggi e 3 ko interni

Punti esterni: 10 (su 17 gare esterne), frutto di 2 successi, 4 pareggi ed 11 ko esterni

Espulsioni (di giocatori): 9 (2 per Capitan Sosi : per scorrettezze alla 2a giornata e per proteste direttamente dalla panchina dopo essere stato sostituito alla 21a giornata ed una a testa per: De Vecchis per aver colpito un giocatore avversario con uno schiaffo al volto alla 1a giornata, Iachini per doppia ammonizione, sempre alla 1a giornata, Mallus per gioco falloso alla 5a giornata, Petrarulo per aver colpito un avversario con una ginocchiata alla testa alla 10a giornata, Ciabuschi per gioco falloso alla 20a giornata, Castellana per doppia ammonizione alla 22a giornata e Salvatore Margarita per fallo di reazione alla 31a giornata)

Ammonizioni: 71

Media inglese: -38.

Nella Coppa Italia di Serie D la squadra di Stallone dopo aver superato ben tre turni in gara unica, è stata eliminata agli ottavi.

Nel 1° turno ha battuto per 1-0 (89’Walter Guerra) ed eliminato la Recanatese, nei trentaduesimi ha espugnato per 2-3 (11’De Vecchis, 17’Stefano Cichella su rigore, 72’autorete di Sosi [L’A.], 73’Valenti [L’A.], 86’Petrarulo) L’Aquila e nei sedicesimi ha superato per 1-0 (11’Ciabuschi) tra le mura amiche del Comunale di Castel di Lama il Francavilla.

Ma poi come detto sopra agli ottavi è stata eliminata perdendo 1-0 (36’Eric Herrera) sul campo dell’Audace Cerignola (squadra pugliese militante nel Girone H di Serie D) che è così approdata ai quarti (sempre in gara unica).

Queste nel dettaglio le 18 squadre che hanno composto il Girone F di Serie D 2017/18 con i loro rispettivi allenatori :

Avezzano(Squadra dell’omonimo comune in provincia dell’Aquila. La scorsa stagione giunto 8° in Serie D Girone G) allenatore: Federico Giampaolo (Nuovo)

Campobasso (Squadra dell’omonimo comune molisano. La scorsa stagione giunto 13° nel Girone F): Antonio Foglia Manzillo (Nuovo), poi esonerato e rilevato alla 12a giornata da Giovanni Masecchia, poi a sua volta esonerato dopo la 16a giornata e sostituito con il ritorno dello stesso Foglia Manzillo alla 17a, poi di nuovo esonerato dopo la 30a e rilevato alla 31a giornata dal vice Antonio Minadeo.

Castelfidardo (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Ancona. La scorsa stagione giunto 15° nel Girone F, si è poi salvato vincendo spareggio play out sul campo dell’Alfonsine): Roberto Vagnoni (nuovo)

Fabriano Cerreto (Squadra di Fabriano e Cerreto d’Esi [Ancona]. Nato dalla fusione tra Fabriano e Cerreto calcio, da non confondere con la Fortitudo Fabriano. Neopromosso in Serie D dopo essere giunto 2° nell’Eccellenza Marche, ha poi vinto o meglio pareggiato una delle 7 finali dei Play Off Nazionali contro gli abruzzesi del Francavilla. Gioca le sue gare interne al Comunale Mirco Aghetoni di Fabriano [Ancona]): Gianluca Fenucci (nuovo), poi esonerato e rilevato alla 9a giornata da Sauro Trillini, a sua volta esonerato dopo la 20a e rilevato alla 21a giornata da Francesco Monaco.

Francavilla 1927 (Squadra abruzzese di Francavilla al Mare [Chieti]. Ripescato in Serie D dopo che la scorsa stagione è giunto 4° nell’Eccellenza Abruzzo vincendo poi i Play Off del suddetto campionato ed approdanto a quelli Nazionali dove ha perso o meglio pareggiato la doppia finale contro il Fabriano Cerreto): Luigi Iervese (nuovo)

Jesina (Squadra di Jesi [Ancona]. La scorsa stagione giunta 10a nel Girone F): Franco Gianangeli (nuovo), poi esonerato e rilevato alla 15a giornata da Francesco Bacci, che poi si è dimesso dopo la 16a ed è stato a sua volta rilevato alla 17a giornata da Daniele Di Donato.

L’Aquila (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Abruzzo. La scorsa stagione giunta 5a nel Girone G, ha poi perso la finale Play Off del suddetto Girone sul campo del Rieti): Pierfrancesco Battistini (confermato)

Matelica (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Macerata. La scorsa stagione giunto 2° nel Girone F, ha poi perso in casa la semifinale Play Off in gara unica contro l’Olympia Agnonese): Luca Peschiero Tiozzo (nuovo)

MONTICELLI (Squadra dell’omonimo quartiere di Ascoli Piceno. Quest’anno ha giocato le sue gare interne al Comunale di Castel di Lama fino a tutto gennaio 2018. Mentre da inizio febbraio disputa le partite casalinghe al Comunale Filippo Pirani di Grottammare. La scorsa stagione giunto 7° nel Girone F): Nico Stallone (confermato)

Nerostellati Pratola 1910 (Squadra abruzzese di Pratola Peligna [L’Aquila]. Neoprosso in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Abruzzo. In Serie D giocherà quest’anno le sue gare interne al Comunale Francesco Pallozzi di Sulmona [L’Aquila] e al Comunale Alfredo Barbati di Pescina [L’Aquila]): Matteo Di Marzio (confermato), che poi si è dimesso dopo la 18a ed è stato rilevato alla 19a dal tecnico della Juniores Davide Santangelo e dalla 20a giornata da Aldo Di Corcia.

Olympia Agnonese (Squadra di Agnone [Isernia]. La scorsa stagione giunta 5a nel Girone F ha poi disputato i Play Off del suddetto Girone , perdendo o meglio pareggiando dopo i supplementari la finale sul campo della Vis Pesaro): Candido Bucci (nuovo), poi esonerato e rilevato all’8a giornata da Pino Di Meo.

Pineto (Squadra dell’omonimo comune in provincia di Teramo. La scorsa stagione giunto 11° nel girone F) : Daniele Amaolo (confermato)

Recanatese (Squadra di Recanati [Macerata]. Ripescata in Serie D, dopo che la scorsa stagione era giunta 16a nel Girone F, retrocedendo sul campo direttamente in Eccellenza): Alessandro Potenza (nuovo), poi esonerato e rilevato all’8a giornata da Marco Alessandrini.

San Marino (Squadra di Serravalle, castello della Repubblica di San Marino. La scorsa stagione giunto 9° nel Girone F): Andrea Orecchia (nuovo), poi esonerato dopo la 16a e rilevato alla 17a giornata da Filippo Medri.

San Nicolò Teramo che poi ha cambiato denominazione in Virtus San Nicolò (Squadra dell’omonima frazione di San Nicolò a Tordino in provincia di Teramo. Quest’anno non giocherà le sue gare interne al Gaetano Bonolis di Teramo come negli anni scorsi, ma le disputerà al Comunale di Morro d’Oro [Teramo], Giulianova [Teramo] e Pineto [Teramo]. La scorsa stagione giunto 3° nel Girone F, ha poi perso in casa la semifinale Play Off in gara unica contro la Vis Pesaro): Luca Campanile (nuovo), poi esonerato dopo la 17a e rilevato alla 18a giornata da Fabio Montani.

Sangiustese (Squadra marchigiana di Monte San Giusto [Macerata]. Neopromossa in Serie D avendo vinto il Campionato d’Eccellenza Marche): Stefano Senigagliesi (nuovo)

Vastese (Squadra di Vasto [Chieti]. La scorsa stagione giunta 8a nel Girone F): Gianluca Colavitto (nuovo, visto che la scorsa stagione era stato poi esonerato e rilevato alla 23a giornata da Massimiliano Favo)

Vis Pesaro (Squadra di Pesaro capoluogo con Urbino della provincia Pesaro-Urbino. La scorsa stagione giunta 4a nel Girone F, ha poi vinto i Play Off del suddetto Girone): Giancarlo Riolfo (nuovo), poi esonerato dopo la 27a e rilevato alla 28a giornata dal tecnico della Juniores Gianni D’Amore.

In neretto le squadre che hanno cambiato il proprio allenatore iniziale.

ALBO D’ORO SERIE D (che esiste dalla stagione 1948/49 ma fino alla stagione 1991/92 si chiamava Interregionale) Girone F (che dal 1982 ha quasi sempre raccolto le squadre del centro-sud di Marche ed Abruzzo in particolar modo) ed altri Gironi che dal 1980 ad oggi hanno raccolto le squadre marchigiane :

1979/80 °: Maceratese e Cattolica (Nel Girone C dove c’era anche il Chievo Verona, oggi in Serie A) e Frattese e Campania (Nel Girone F, allora ancora senza squadre marchigiane) ;

1980/81°: Vigor Senigallia e Jesi (Girone C dove c’era anche il Chievo Verona) ed Akragas e Modica (Girone F dove non c’erano ancora squadre marchigiane);

1981/82: Elpidiense (Girone F) ;

1982/83 Cesenatico (Girone F) ;

1983/84: Fermana (Girone F) ;

1984/85:Ravenna (Girone F) ;

1985/86: Vis Pesaro che vinse spareggio a 3 con Gubbio e Riccione, squadre che erano giunte prime a pari punti con i vissini (Girone F) e Lanciano (ora in Serie B) che vinse spareggio col Chieti giunto anch’esso primo a pari punti con i lancianesi (Girone H);

1986/87 : Gubbio (Girone F) e Chieti (Girone H);

1987/88: Poggibonsi (Girone F) e Trani (Girone H);

1988/89: Mobilieri Ponsacco (Girone F ) e Castel di Sangro (Girone G) ;

1989/90: Imola * ma poi fallì e la promozione saltò (Girone F) e Vastese (Girone G) ;

1990/91: Colligiana (Girone F) ed Avezzano (Girone G). In questa stagione chi vinceva il proprio Girone non veniva subito promosso in C2 ma doveva prima vincere anche lo spareggio con la squadra vincitrice del Girone confinante. In quell’anno ad essere promosso fu l’Avezzano che battè proprio la Colligiana nel doppio spareggio ;

1991/92: L’Aquila (Girone F, per la prima volta dal 1982 senza squadre marchigiane) e Sulmona (Girone G). Nonostante avessero vinto i loro rispettivi Gironi le 2 squadre abruzzesi non furono promosse in C2 in quanto perdettero i rispettivi spareggi contro altre 2 vincitrici di Gironi : Gualdo (E) e Sora (H);

1992/93: Nuova Maceratese (Girone E) e Torres (Girone F, per la 2a volta dal 1982 senza squadre marchigiane) ;

1993/94:Vis Pesaro (Girone E) e Teramo (Girone F, per la terza volta dal 1982 senza squadre marchigiane);

1994/95:Tolentino (Girone F) ;

1995/96: Arezzo (Girone E) e Maceratese (Girone F, dove c’era anche la Samb giunta 14a);

1996/97: Castel San Pietro (Girone E) ed Astrea (Girone F, dove c’era anche la Samb giunta terza);

1997/98:L’Aquila (Girone F, dove c’era anche la Samb giunta terza) ;

1998/99: Imolese (Girone D, dove c’era anche la Samb giunta quarta) e Castelnuovo (Girone F per la quarta volta dall’82 senza squadre marchigiane);

1999/2000: San Marino (Girone F, dove c’era anche la Samb giunta 8a) ;

2000/01: Poggese (Girone D) e Samb (Girone F) ;

2001/02:Fano (Girone E) e Tivoli (Girone F, per la 5a ed ad oggi ultima volta dal 1982, senza squadre marchigiane);

2002/03: Ravenna (Girone D) e Rosetana (Girone F) ;

2003/04: Castel San Pietro (Girone D) e Morro d’Oro (Girone F, dove c’era anche il Grottammare);

2004/05: Foligno (Girone F, dove c’era anche il Grottammare) ;

2005/06: Val di Sangro (Girone F, dove c’era anche il Grottammare);

2006/07: Pescina Valle del Giovenco (Girone F, dove c’erano anche Centobuchi e Grottammare);

2007/08: Giacomense (Girone D) e Sangiustese (Girone F, dove c’erano anche Centobuchi e Grottammare, quest’ultimo giunto quinto ed approdato ai Play Off poi persi con la Renato Curi Angolana) ;

2008/09: Pro Vasto (Girone F, dove c’erano anche Centobuchi e Grottammare, quest’ultimo poi retrocesso);

2009/10: Pisa (Girone D) e Chieti (Girone F, dove c’era anche il Centobuchi poi retrocesso dopo i play out persi contro la Renato Curi Angolana);

2010/11: Santarcangelo (Girone F, dove c’era anche la Samb giunta 11a a pari punti con Atletico Trivento, Luco Canistro ed Olympia Agnonese) ;

2011/12: Teramo (Girone F, dove c’era anche la Samb giunta seconda a -1 dal Teramo ha vinto i Play Off , approdando a quelli Nazionali dove è stata eliminata alla 4a Fase perdendo ai rigori col Legnago Salus) ;

2012/13: Samb (Girone F) poi fallita in estate e ripartita dall’Eccellenza Marche ;

2013/14: Ancona 1905 (Girone F).

2014/15: Maceratese (Girone F , dove c’era anche la Samb giunta 3a e poi eliminata nella 2a Fase dei Play Off perdendo in casa col San Nicolò);

2015/16: Samb (Girone F , dove c’era anche il Monticelli giunto 14° a pari punti con l’Isernia poi battuta nello spareggio play out ottenendo così la salvezza).

2016/17: Fermana (Girone F, dove c’era anche il Monticelli giunto 7°).

2017/18: Vis Pesaro

*= al posto dell’Imola fallito non fu clamorosamente ripescato il Gualdo giunto primo a pari punti e sconfitto dall’Imola stessa nello spareggio promozione ma bensì il Bisceglie che era retrocesso dalla C2. Così il Girone F rimase quell’anno senza promozioni.

°= c’erano 2 promozioni in C2 che spettavano alle prime 2 classificate di ogni girone.

Dalla stagione 2013/14 la squadra promossa va in Lega Pro (Serie C riunificata come accadeva dalla stagione 1948/49 a quella 1976/77 prima cioè che fosse introdotta la C2) mentre nelle stagioni precedenti da quella 1977/78 fino a quella 2007/08 andava in C2 poi ribattezzata (dalla stagione 2008/09) 2a Divisione.

COPPA ITALIA SERIE D (vinta la scorsa stagione dal Chieri)

Risultati Ottavi di finale di mercoledì 7 febbraio 2018:

Gara 1: Unione Sanremo-Gozzano 0-1

Gara 2: Crema-Grumellese 2-1

Gara 3: Campodarsego-Virtus Vecomp Verona 2-1

Gara 4: Imolese-Pianese 4-1

Gara 5: San Donato Tavarnelle-Ostia Mare 0-0 (all’85’espulso Piro dell’Ostia Mare per aver colpito un calciatore avversario con una ginocchiata ad una gamba) D.T.R. e 5-4 D.C.R. Sequenza rigori: Attili (O.M.) gol, Picascia (S.D.T.) gol, Roberti (O.M.) gol, Regoli (S.D.T.) gol, Catese (O.M.) gol, Giordani (S.D.T.) gol, D’Astolfo (O.M.) gol, Caciagli (S.D.T.) gol, Colantoni (O.M.) parato e Nicola Pozzi (S.D.T.) gol.

Gara 6: Matelica-Albalonga 2-1 (12’Daniele Messina su rigore, 26’Jacopo Succi [A], 74’Lillo. Al 66’espulsi Lorenzo Negro dell’Albalonga per doppia ammonizione ed i tecnici delle 2 squadre Marco Mariotti dell’Albalonga e Tiozzo del Matelica per proteste)

Gara 7: Audace Cerignola-Monticelli 1-0 (36’Eric Herrera)

Gara 8: Potenza-Igea Virtus Barcellona (Gara giocata giovedì 8 febbraio) 3-0 (30’Vincenzo Pepe, 37’Bertolo, 85’Siclari su rigore)

In neretto le squadre approdate ai quarti.

Risultati Quarti di finale di mercoledì 28 febbraio 2018:

Gara 1: Gozzano-Crema (Gara giocata mercoledì 14 marzo) 1-1 (75’Gulin [G], 79’Tommaso Ogliari [C]) D.T.R. e 3-5 D.C.R. Sequenza rigori: Scietti (C) gol, Segato (G) gol, Capuano (C) gol, Capogna (G) gol, Andrea Mandelli (C) gol, Guitto (G) gol, Erpen (C) gol, Messias (G) parato e Louie Gomez (C) gol.

Gara 2: Imolese-Campodarsego (Gara giocata venerdì 9 marzo) 1-2 (61’Belcastro [I], 77′ e 78’Aliù).

Gara 3: Matelica-San Donato Tavarnelle (Gara giocata venerdì 9 marzo) 1-1 (35’Di Vito [S.D.T.], 44’Matias Mancini [M]) D.T.R. e 2-3 D.C.R. Sequenza rigori: Daniele Messina (M) gol, Picascia (S.D.T.) gol, Simone Tonelli (M) parato, Di Vito (S.D.T.) gol, Gianmarco Gabbianelli (M) gol, Caciagli (S.D.T.) gol, Gerevini (M) parato, Rinaldini (S.D.T.) parato e Magrassi (M) parato.

Gara 4: Audace Cerignola-Potenza (Gara giocata mercoledì 14 marzo) 0-2 (2’Siclari, 71’França)

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

In neretto le squadre approdate alle semifinali.

Risultati Semifinali di mercoledì 11 e 18 aprile (andata) e 25 aprile e 2 maggio (ritorno) 2018:

Crema-Campodarsego (Gara d’andata giocata mercoledì 18 aprile; gara di ritorno giocata mercoledì 2 maggio) 0-0 ed 1-2 (5’Kabine, 56’Aliù, 72’Jacopo Mantovani [Cam])

Potenza-San Donato Tavarnelle (Gara d’andata giocata mercoledì 11 aprile; gara di ritorno giocata mercoledì 25 aprile) 1-1 (14’França [P], 39’Giordani [S.D.T.]. Al 93′ espulso Carradori del San Donato Tavarnelle per gioco falloso) e 0-2 (33’Giordani, 53’Vecchiarelli. Al 69’espulso Regoli del San Donato Tavarnelle per aver sputato ad un calciatore avversario).

In neretto le 2 squadre approdate in finale.

Finale in gara unica di sabato 19 maggio 2018, giocata al Comunale Gino Bozzi di Firenze:

San Donato Tavarnelle-Campodarsego 0-0 D.T.R. e 4-5 D.C.R.

Sequenza rigori: Pietribiasi (C) gol, Picascia (S.D.T.) gol, Caporali (C) gol, Rinaldini (S.D.T.) gol, Kabine (C) gol, Nuti (S.D.T.) gol, Daniel Beccaro (C) gol, Caciagli (S.D.T.) gol, Radrezza (C) gol e Nicola Pozzi (S.D.T.) palo.

Il Campodarsego (al 1° titolo) succede nell’albo d’oro della manifestazione al Chieri (che aveva vinto il trofeo la scorsa stagione) vincendo la Coppa Italia di Serie D 2017/18.

D.T.R.= Dopo Tempi Regolamentari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore.

Albo d’Oro Coppa Italia Dilettanti dall’inizio (1966/67) fino alla stagione 1989/90 , stagioni in cui era riservata alle squadre del 5° e 6° livello del calcio italiano:

1966 /67: Impruneta;

1967/68: S.T.E.F.E.R. Roma ;

1968/69: ALMAS Roma;

1969/70:Ponte San Pietro;

1970/71: Montebelluna ;

1971/72: Unione Valdinievole ;

1972/73: Jesolo;

1973/74: Miranese;

1974/75: Banco di Roma ;

1975/76: Sorinese;

1976/77: Casteggio ;

1977/78: Sommacampagna ;

1978/79: Ravanusa ;

1979/80: Cittadella ;

1980/81: Internapoli ;

1981/82: Leffe ;

1982/83: Lodigiani ;

1983/84: Montevarchi ;

1984/85: Solvay Rosignano ;

1985/86: Cassino ;

1986/87: Avezzano ;

1987/88: Altamura ;

1988/89: Sestese;

1989/90: Breno .

Albo d’Oro Coppa Italia di C.N.D. dal 1991 al 1999:

1990/91:Savona;

1991/92: Torres;

1992/93: Treviso;

1993/94: Varese ;

1994/95: San Severo ;

1995/96:Alcamo;

1996/97: Astrea ;

1997/98: Campobasso;

1998/99:Casale.

Albo d’Oro Coppa Italia Dilettanti (quando il titolo era unificato: vincitrice Coppa Italia di serie D vs vincitrice Coppa Italia di Eccellenza e Promozione Nazionale) dal 1991 al 1999:

1990/91: Savona ;

1991/92: Quinzano;

1992/93: Treviso;

1993/94:Varese ;

1994/95:Iperzola;

1995/96: Alcamo ;

1996/97: Astrea ;

1997/98: Larcianese ;

1998/99: Casale.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA DI SERIE D (da non confondere con l’attuale Coppa Italia Dilettanti):

1999/00: Castrense ;

2000/01: Todi;

2001/02: Pievigina;

2002/03:Sansovino;

2003/04:Juve Stabia (oggi in Serie B);

2004/05: U.S.O. Calcio;

2005/06:Sorrento;

2006/07:San Felice Normanna ;

2007/08: Como ;

2008/09: Sapri ;

2009/10: Matera;

2010/11: Perugia;

2011/12: Sant’Antonio Abate;

2012/13:Torre Neapolis (detto anche Turris);

2013/14: Pomigliano;

2014/15: Monopoli

2015/16: Fondi

2016/17: Chieri

2017/18:Campodarsego.

La Coppa Italia di Serie D (vinta la scorsa stagione dal Chieri) è iniziata domenica 20 agosto 2017 con il Turno Preliminare in gara unica a cui hanno fatto poi seguito il 1° Turno del 27 agosto, i Trentaduesimi di finale (in cui sono entrate in gioco anche le squadre che hanno partecipato alla Coppa Italia Tim tra cui il Matelica eliminato dal Pordenone) del 4 ottobre, i sedicesimi di finale del 6 dicembre, gli ottavi di finale del 7 febbraio, i quarti di finale del 9 e 14 marzo (si dovevano giocare mercoledì 28 febbraio) 2018, le semifinali dell’11 e 18 aprile (andata) e 25 aprile e 2 maggio (ritorno) e la finale del 19 maggio.

Tutti i turni da quello Preliminare ai quarti si sono giocati in gara unica, così come la finale (giocata in campo neutro). Solo le semifinali si sono giocate in gara doppia (andata e ritorno).

SERIE C:

Queste le 3 squadre dei rispettivi Gironi di Serie C promosse in Serie B e quelle per distacco direttamente retrocesse in Serie D :

Girone A: Livorno promossa in Serie B (dove manca dalla stagione 2015/16); Prato ultimo (19°) in classifica è retrocesso direttamente in Serie D causa distacco (-11) superiore agli 8 punti dalla 16a (Arezzo, salvo). Si giocherà un solo spareggio play out.

Girone B (dove il Modena è stato radiato dopo la 12a giornata lasciando il Campionato da 19 a 18 squadre): Padova promosso in Serie B (dove manca dalla stagione 2013/14). Non c’è retrocessione diretta. Si giocherà un solo spareggio play out.

Girone C: Lecce promosso in Serie B (dove manca dalla stagione 2009/10) ; Akragas ultimo (19°) in classifica è retrocesso direttamente in Serie D causa distacco (-36) superiore agli 8 punti dalla 16a (Matera, salvo). Si giocherà un solo spareggio play out.

In neretto le squadre promosse in Serie B

Alle 3 squadre sopra citate (vincitrici dei rispettivi Gironi) si aggiungerà la vincente dei Play-Off (vinti la scorsa stagione dal Parma).

Le 3 squadre vincitrici dei rispettivi Gironi si giocano ora la Supercoppa di Serie C (vinta la scorsa stagione dal Foggia).

SUPERCOPPA DI SERIE C 2018:

Girone Triangolare con Livorno (vincitore del Girone A), Padova (vincitore del Girone B) e Lecce (vincitore del Girone C).

1a Giornata di sabato 12 maggio: Padova (3 punti)-Livorno (0 punti) 5-1. Ha riposato: Lecce (-).

2a giornata di sabato 19 maggio: Livorno (3)-Lecce (0) 3-1. Riposerà: Padova (3).

3a giornata di sabato 26 maggio ore 18: Lecce-Padova. Riposerà: Livorno.

La squadra classificata al 1° posto risulterà vincente della Supercoppa di Lega (vinta la scorsa stagione dal Foggia) 2018.

PLAY OFF

3°Turno (1a Fase Inter-Girone Nazionale-Ottavi di finale di domenica 20 maggio ore 20,30, l’andata e mercoledì 23 maggio sempre alle ore 20,30, il ritorno):

Gara 1 : Viterbese Castrense (5a classificata nel Girone A) -Pisa (3°classificato nel Girone A) 1-0

Gara 2 : Piacenza (8° classificato nel Girone A) -SAMB (3a classificata nel Girone B) 2-1 (21’Miracoli [S], 26’Jacopo Silva, 35’Bini)

Gara 3 : Cosenza (5° classificato nel Girone C)-Trapani (3° classificato nel Girone C) 2-1

Gara 4: Feralpisalò (6a classificata nel Girone B) -Alessandria (vincitrice della Coppa Italia di Serie C) 2-3



Gara 5: Juve Stabia (4a classificata nel Girone C) -Reggiana (4a classificata nel Girone B) 0-0

Naturalmente le gare di ritorno si giocheranno a campi invertiti in casa delle migliori classificate teste di serie.

A conclusione delle 5 gare doppie (andata e ritorno), risulteranno vincitrici le squadre che avranno ottenuto il miglior punteggio. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, risulterà vincente la squadra meglio classificata al termine della regular season. Le 5 squadre vincitrici accederanno poi al 4° Turno (2a Fase Nazionale-Quarti di finale).

Girone A: Quello A è l’unico Girone dei tre di C dove i Play Off coinvolgono anche l’11a classificata in quanto ne fa parte l’Alessandria vincitrice della Coppa Italia che ha riposato nel 1°Turno e riposerà anche nel 2° entrando in gioco nel 3° Turno (1a Fase Nazionale). La Robur Siena (2a) ha riposato nel 1° Turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 2° (Fase Girone) e 3° (1a Fase Inter-Girone-Nazionale) turno, entrando in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [quarti di finale] del 30 maggio e 3 giugno). Il Pisa (3°) ha riposato nel 1° Turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 2° (Fase Girone), entrando in gioco nel 3° (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [ottavi di finale] del 20 e 23 maggio) turno, così come l’Alessandria 7a ma come detto sopra vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Mentre il Monza (4°) ha riposato nel 1° turno (Fase Girone) ed entrerà in gioco nel 2° (Fase Girone del 15 maggio).

Girone B: Il Sudtirol Alto Adige (2°) ha riposato nel 1° Turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 2° (Fase Girone) e 3° (1a Fase Inter-Girone-Nazionale) turno, entrando in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [quarti di finale] del 30 maggio e 3 giugno). La Samb (3a) ha riposato nel 1° Turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 2° (Fase Girone), entrando in gioco nel 3° (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [ottavi di finale] del 20 e 23 maggio) turno. Mentre la Reggiana (4a) ha riposato nel 1° turno (Fase Girone) ed entrerà in gioco nel 2° (Fase Girone del 15 maggio).

Girone C: Il Catania (2°) ha riposato nel 1° Turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 2° (Fase Girone) e 3° (1a Fase Inter-Girone-Nazionale) turno, entrando in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale [quarti di finale] del 30 maggio e 3 giugno). Il Trapani (3°) ha riposato nel 1° Turno (Fase Girone) e riposerà anche nel 2° (Fase Girone), entrando in gioco nel 3° (1a Fase Inter-Girone-Nazionale [ottavi di finale] del 20 e 23 maggio) turno. Mentre la Juve Stabia (4a) ha riposato nel 1° turno (Fase Girone) ed entrerà in gioco nel 2° (Fase Girone del 15 maggio).

Risultati 1° Turno (1a Fase Gironi) in gara unica (in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season) di venerdì 11 maggio 2018:

Girone A:

Viterbese Castrense (5a)-Pontedera (11a) 2-1

Carrarese (6a)-Pistoiese (10a) 5-0

Piacenza (8°)-Giana Erminio (9a) 4-2

Girone B:

Albinoleffe (5°)-Mestre (10°) 2-2

Feralpisalò (6a)-Pordenone (9°) 3-1

Renate (7°)-Bassano Virtus (8°) 0-2 .

Girone C:

Cosenza (5°)-Sicula Leonzio (10°) 2-1

Monopoli (6°)-Virtus Francavilla (9a) 0-1

Casertana (7a)-Rende (8°) 2-1

In neretto le squadre che accedono al 2° Turno.

Risultati 2°Turno in gara unica (in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season) di martedì 15 maggio 2018:

Girone A:

Monza (4°)-Piacenza (8°) 0-1

Viterbese Castrense (5a)-Carrarese (6a) 2-1

Girone B:

Reggiana (4a)-Bassano Virtus (8°) 1-0

Albinoleffe (5°)-Feralpisalò (6a) 0-1

Girone C:

Juve Stabia (4a)-Virtus Francavilla (9a) 4-3

Cosenza (5°)-Casertana (7a) 1-1.

In neretto le squadre che accedono alla Fase Inter-Girone Nazionale.

Play Off e Play Out Serie C 2017-18

CALENDARIO DATE PLAY OFF:

FASE GIRONI

1° Turno in gara unica VENERDI’ 11 MAGGIO 2018

2° Turno in gara unica MARTEDI’ 15 MAGGIO 2018

Nel 2° turno (Fase Girone) le quarte classificate giocheranno in casa.

FASE PLAY OFF NAZIONALI

1° Turno (ottavi) – Gara di Andata DOMENICA 20 MAGGIO 2018

1° Turno (ottavi)– Gara di Ritorno MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 2018

Nel 1° turno (ottavi) Nazionale le terze classificate e l’Alessandria (vincitrice della Coppa Italia di Serie C) giocheranno la gara di ritorno in casa.

2° Turno (quarti) – Gara di Andata MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 2018

2° Turno (quarti) – Gara di Ritorno DOMENICA 3 GIUGNO 2018.

Nel 2° turno (quarti) le seconde classificate giocheranno la gara di ritorno in casa.

FINAL FOUR

Semifinale – Gara di Andata MERCOLEDI’ 06 GIUGNO 2018

Semifinale – Gara di Ritorno DOMENICA 10 GIUGNO 2018

Finale in gara unica SABATO 16 GIUGNO 2018 allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara.

PLAY OUT (Andata sabato 19 maggio in casa della peggio classificata e ritorno sabato 26 maggio in casa della meglio classificata)

Girone A : Cuneo (18°)-Gavorrano (17°) 1-0. La gara di ritorno si giocherà alle ore 18.

Girone B: Vicenza (18°)-Santarcangelo (17°) 2-1. La gara di ritorno si giocherà alle ore 18.

Girone C: Racing Fondi (18°)-Paganese (17a) 2-2. La gara di ritorno si giocherà alle ore 17.

Le gare d’andata verranno disputate sui campi delle squadre peggio classificate al termine della Regular season. Viceversa per le gare di ritorno.

In caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare le squadre vincenti si terrà conto della differenza reti, in caso di ulteriore parità saranno considerate vincenti le squadre meglio classificate al termine del campionato. Le 3 squadre vincenti gli spareggi saranno salve, mentre le 3 perdenti retrocederanno in Serie D.

Ecco il quadro Nazionale aggiornato di tutte le squadre che hanno vinto o sono in testa ai propri campionati regionali d’Eccellenza e sono dunque approdate o stanno per approdare in Serie D:

Abruzzo : Real Giulianova

Basilicata: Rotonda Calcio

Calabria: Locri

Campania: Savoia (Nel Girone A) e Sorrento che nello spareggio di Avellino ha battuto (1-0) l’Agropoli con cui aveva chiuso Regular Season in testa a pari punti (Nel Girone B)

Emilia Romagna: Axys Zola che nello spareggio di Reggio Emilia ha battuto (5-4 ai rigori, dopo lo 0-0 tempi regolamentari e supplementari) il Rosselli Mutina con cui aveva chiuso Regular Season in testa a pari punti (Girone A) e Savignanese (Girone B)

Friuli Venezia Giulia: Chions

Lazio: Vis Artena (Girone A) e Città di Anagni (Girone B)

Liguria: Fezzanese

Lombardia (unica regione che ha tre gironi d’Eccellenza): Cavenago Fanfulla (Girone A), Sondrio (Girone B) ed Adrense (Girone C)

Marche: Montegiorgio

Molise: Isernia

Piemonte e Valle D’Aosta (unica regione che non ha un proprio girone d’Eccellenza): Stresa Sportiva (Girone A) e Pro Dronero (Girone B)

Puglia: Città di Fasano

Sardegna: Castiadas

Sicilia: Marsala (Girone A ) e Città di Messina (Girone B)

Toscana: San Gimignano che nello spareggio di Castelfiorentino (Firenze) ha battuto (2-1 ai rigori, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari) il Cuoiopelli con cui aveva chiuso Regular Season in testa a pari punti (Girone A) ed Aglianese (Girone B).

Trentino Alto Adige: Virtus Bolzano

Umbria: Bastia

Veneto: Cartigliano (Girone A) e Sandonà (Girone B).

In neretto le squadre già matematicamente promosse in serie D.

A queste squadre sopra citate nei rispettivi Gironi di Serie D dove verranno inserite si aggiungeranno le 7 vincitrici dei play off Nazionali d’Eccellenza ed il Sankt Georgen (vincitore della Coppa Italia Dilettanti).

Primo turno (Semifinali) Play Off Nazionali d’Eccellenza (andata 20 maggio 2018 – ritorno 27 maggio 2018 ore 16,30):

A) Busto 81 (Eccellenza Lombardia Girone A)- Baveno (Eccellenza Piemonte e Valle d’Aosta Girone A) 1-1

B) Sankt Pauls (Trentino Alto Adige)-Villa d’Almè (Lombardia Girone B) 0-2 . Gara di ritorno a campi invertiti che si giocherà giovedì 24 maggio alle ore 18 visto accordi presi tra le due Società interessate.

C) Calvina (Lombardia Girone C)-Istrana (Veneto Girone B) 0-0

D) Saluzzo (Piemonte e Valle d’Aosta Girone B)- Villafranca Veronese (Veneto Girone A) 1-0

E) Imperia (Liguria)-Lumignacco (Friuli Venezia Giulia) 0-1

F) Paterno (Abruzzo) – Ladispoli (Lazio Girone A) 1-2

G) Torres (Sardegna)- Cuoiopelli (Toscana Girone A) 1-1

H) Unipomezia (Lazio Girone B)-Sinalunghese (Toscana Girone B) 0-0

I) Cannara (Umbria) – Rosselli Mutina (Emilia Romagna Girone A) 1-0

L) Classe (Emilia Romagna Girone B)- Porto d’Ascoli (Marche) 0-1 (20’Minnozzi)

M) Dattilo Noir (Sicilia Girone A)-Castrovillari (Calabria) 1-1

N) Vastogirardi (Molise)– Agropoli (Campania Girone B) [Gara d’andata giocata sabato 19 maggio] 1-1 (21’Sergio Ruggieri [V], 62’Di Deo [A] su rigore. Al 91’Calcagni del Vastogirardi ha fallito un rigore, colpendo la traversa)

O) Città di Sant’Agata (Sicilia Girone B)- Vis Afragolese (Campania Girone A) 0-1

P) Omnia Bitonto (Puglia)-Soccer Lagonegro (Basilicata) 5-0

Questi gli accoppiamenti del secondo turno (Finali) play off nazionali Eccellenza (andata 3 giugno 2018 – ritorno 10 giugno 2018):

Vincente B – Vincente A

Vincente C – Vincente E

Vincente D – Vincente F

Vincente H – Vincente L

Vincente I – Vincente G

Vincente M – Vincente N

Vincente P – Vincente O

