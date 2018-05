PIACENZA – I rossoblu perdono 2 a 1 al “Garilli” di Piacenza e rimandano tutto al “Riviera” dove basterà una qualunque vittoria. I tesserati della Samb restano in silenzio, neppure Fedeli, arrivato a Piacenza, si ferma in sala stampa.

Stefano Gatti(presidente del Piacenza): “Questa vittoria vale molto. Ci mancava il centrocampo, con due squalificati e Morosini infortunato. Adesso loro hanno un solo risultato in casa mentre a noi ne bastano due. Questo, insieme ai recuperi dei due squalificati, mi fa sperare. Siamo stati sfortunati quest’anno, nel girone di ritorno abbiamo fatto più punti di tutti, a parte l’Alessandria. Io credo che potevamo lottare per il primo posto. Andiamo a San Benedetto fiduciosi.Siamo consci che troveremo un ambiente caldo, con tanti tifosi mentre noi portiamo 5 mila persone allo stadio solo contro la Cremonese”.

Arnaldo Franzini(mister Piacenza): “Al ritorno non verremo a giocare per chiuderci, sarebbe la volta buona che perdiamo. Alla vigilia avrei firmato per un 2 a 1 che ci regala la possibilità di giocarcela a San Benedetto. Nel primo tempo bene a riprenderla, non è facile recuperare un gol preso all’inizio. Nella ripresa invece siamo un po’ calati, d’altronde si gioca ogni tre giorni, a ritmi molto serrati.”

Mattia Corradi: “Sappiamo che ci aspetta una battaglia nel loro stadio, sappiamo già che sarà una bolgia. Adesso il più grande errore sarebbe sentirsi già qualificati. La Samb? Ottima squadra. Se sono arrivati terzi vuol dire che hanno un organico di qualità, come d’altronde noi. Per il Piacenza è un buon momento, stiamo bene fisicamente”.

