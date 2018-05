PIACENZA – Tutto pronto al “Garilli” di Piacenza per Piacenza-Samb, gara d’andata degli ottavi di finale dei playoff, primo turno nazionale. Nuvole minacciose sul capoluogo emiliano ma per ora il cielo tiene sopra i 600 sambenedettesi stipati in un settore ospiti senza coperture.

I presidenti Franco Fedeli e Stefano Gatti prima della partita

Moriero giocherà col 3-5-2 con Patti, Miceli e Conson dietro, Rapisarda e Valente sulle corsie esterne. In mezzo al campo Gelonese, Marchi e Bove a fare da play. Davanti il tecnico opta per una coppia di “lunghi” come Miracoli e Stanco. Il Piacenza risponde con lo stesso modulo anche se Franzini in mezzo al campo dovrà fare a meno degli squalificati Della Latta e Taugourdeau. In difesa giocano Silva, Bini, e Pergreffi, sugli esterni Castellana e Masciangelo, In mezzo al campo Sege in regia e Di Molfetta e Corradi mezze ali. Pesenti e Romero le punte.

Formazioni:

Piacenza (3-5-2): Fumagalli, Bini, Silva, Pergreffi, Castellana, Di Molfetta, Segre, Corradi, Masciangelo, Pesenti, Romero. A Disp.: Basile, Lanzano, Di Cecco, Mora, Corazza, Masullo, Zecca, Amore, Franchi. All.: Arnaldo Franzini.

Samb (3-5-2): Perina, Conson, Miceli, Patti, Rapisarda, Gelonese, Bove, Marchi, Valente, Stanco Miracoli. A Disp.: Aridità, Ceka, Mattia, Di Massimo, Di Pasquale, Demofonti, Candellori, Filoia, Tomi. All.: Francesco Moriero.

Arbitro: Daniele Viotti di Tivoli assistito da Michele Dell’Università e Aristide Rabotti. Paride De Angeli il quarto uomo.

Note:

Marcatori:

Ammoniti: 8′ Miceli (S)

Espulsi:

Angoli: 2-0

DIRETTA

Primo Tempo

1′ Partiti, prima palla del Piacenza che viene pescato subito in fuorigioco.

4′ Romero si libera al limite dell’area ma cincischia col pallone e la Samb può ripartire con Miracoli che innesca Valente, l’ala prova a prendersi un fallo ma non convince il direttore di gara.

8′ Stacca Miceli a centrocampo allargando le braccia e colpendo un avversario. Per l’arbitro è giallo.

9′ Primo angolo per il Piacenza che approfitta di una dormita di Patti e allora Pesenti può provare a crossare, respinto in corner.

11′ Suggerimento di Bove profondo sull’out di sinistra, sponda di testa di Valente in mezzo dove Miracoli batte a rete con la testa: Castellana salva sulla linea!

13′ Risponde il Piacenza, Romero carica il destro da fuori area che si stampa sulla traversa a Perina battuto!

15′ Altro intervento duro di Miceli in mezzo al campo col difensore che rischia il secondo giallo.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 24 volte, 613 oggi)