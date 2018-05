FRANCAVILLA – La tragedia che si sta consumando in A14, dove un uomo ha gettato una bambina da un viadotto dal quale lui minaccia da tre ore il suicidio, secondo accertamenti delle Forze dell’Ordine non è escluso possa essere collegata con la caduta di una donna, stamane a Chieti, da un balcone al quarto piano.

Soccorsa dal 118 la donna è morta in ospedale per le gravi lesioni riportate, si apprende da fonti sanitarie. Secondo le prime informazioni raccolte dall’Ansa essere la convivente dell’uomo e madre della ragazzina che avrebbe circa 12 anni e alla quale risulta al momento difficile avvicinarsi perchè l’uomo urla di non farlo, minacciando in caso contrario di gettarsi nel vuoto. Sul posto c’è un ‘mediatore’ che cerca di stabilire con lui un contatto.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 9 oggi)