ACQUAVIVA PICENA – E’ stata inaugurata la mostra delle migliori opere del concorso SettanTEXimo dedicato a Tex Willer, il famoso personaggio della Sergio Bonelli Editore, e sono stati premiati sabato 19 maggio i vincitori.

La mostra, presso il Centro Aggregazione Giovanile di Acquaviva Picena, sarà aperta fino al 15 giugno, data in cui il Centro, che contiene anche la Biblioteca dei Fumetti con oltre 220 volumi, chiuderà per la pausa estiva.

L’evento, che fa parte di Acquaviva Comics, organizzato dalla Omnibus Omnes e dal Comune di Acquaviva Picena, ha visto come principali protagonisti i ragazzi dei Licei Artistici di Ascoli e di Fermo, che hanno incontrato già nei loro Istituti Marco Ghion, disegnatore della Bonelli e cartoonist, e Moreno Burattini, storico disegnatore di Zagor e scrittore. La giuria, composta da Fabiano Ambu, Andrea Bormida, Pasquale Del Vecchio, Pasquale Frisenda, Marco Ghion, Lucilla Stellato, Pasquale Ruju, Moreno Burattini e dal grande regista e cartoonist Bruno Bozzetto, ha assegnato il primo premio a Sofia Sciamanna, il secondo premio a Claudia Capriotti, e il terzo ad Alessia Gargano, del Liceo Artistico Licini di Ascoli. Una vittoria tutta ascolana e al femminile.

Per la Categoria Artisti dilettanti e professionisti, vincitore Angelo Coletto di Crema. I disegni hanno strappato grandi applausi al pubblico presente all’evento ad Acquaviva, dove è intervenuto Marco Ghion, alla presenza del Sindaco Rosetti, dell’Assessore Riga e del Vicesindaco Balletta. A condurre la premiazione la presidente della Omnibus Raffaella Milandri, che tira le somme della prima edizione della manifestazione: “Un ringraziamento a tutti, ma in particolare agli insegnanti dei due Licei Maria Grazia Lakus, Alessandro Zechini, Lucia Postacchini, Ermanna Seccaccini e Valeria Mutschlechner.

L’evento è stato organizzato in modo semplice, ma con grande dispiegamento di risorse umane. Complimenti ancora ai ragazzi dei due Licei che hanno fatto un eccellente lavoro”. Premiato anche il giovane Matteo Iezzi, sambenedettese, il più giovane partecipante al concorso SettanTEXimo: 10 anni ma una grande passione per il disegno, per il fumetto e per Tex.

