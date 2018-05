La causante potrebbe essere la rottura della tubatura a Grottammare, in via Giuseppe Garibaldi, nella mattinata del 20 maggio dato che è una conduttura che porta acqua in vari Comuni della costa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Diversi cittadini, tra Grottammare e San Benedetto hanno segnalato un’anomalia nelle loro abitazioni.

Dai rubinetti di alcune case esce dell’acqua rossastra. La causante potrebbe essere la rottura della tubatura a Grottammare, in via Giuseppe Garibaldi, nella mattinata del 20 maggio, dato che è una conduttura che porta acqua in vari Comuni della costa.

La Ciip ha consigliato, a coloro che hanno chiamato, di non utilizzare l’acqua per cucinare (oltre che a berla) in attesa del corretto ripristino.

In alcune case la situazione, comunque, sta tornando alla normalità.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 8 oggi)