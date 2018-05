SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Sabato 26 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, alla libreria Mondadori di San Benedetto ci sarà “Disney, la magia in un Libro”.

I genitori potranno vivere insieme al proprio bambino una fantastica giornata dedicata al piacere dell’invito alla lettura con giochi ed attività che stimoleranno la fantasia e la creatività del piccino. Inoltre tante suggestioni e stimoli per avvicinare i giovani alla lettura.

“The Walt Disney Company Italia”, da sempre sensibile alla rilevanza della lettura nell’infanzia, lancia la campagna “ Disney, la magia in un Libro”, per stimolare i bambini nella scoperta dei libri formando i lettori di domani.



Nell’iniziativa un importante contributo è stato dato da Stefania Andreoli, psicoterapeuta dell’età evolutiva, protagonista di una serie di video-pillole nelle quali spiegherà come i libri contribuiscano allo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini, nonchè l’approccio più corretto in famiglia per stimolare la lettura e gli errori da evitare.

La campagna “Disney, la magia in un libro” vede inoltre due importanti partner, Giunti Editore e Mondadori Retail, a sostegno dell’iniziativa. Nata per ispirare i bambini al piacere della lettura, solo nei Mondadori Store tante storie in promozione, eventi dedicati a grandi e piccoli e consigli per rendere ancora più piacevole l’incontro con un libro.

