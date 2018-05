AGGIORNAMENTO Attorno alle 18 l’acqua è tornata nelle abitazioni vicine al punto in cui la tubatura si era rotta. Domani, lunedì 21 maggio, saranno avviati i lavori di riparazione.

GROTTAMMARE – Imprevisto nella mattinata del 20 maggio.

A Grottammare, in via Giuseppe Garibaldi, si è rotta una tubatura, per cause in fase di accertamento, e la strada si è riempita di acqua, creando non pochi disagi alla circolazione e agli abitanti della zona in questione.

Sono in corso i lavori, da parte della Ciip, per la riparazione. Ci vorranno diverse ore. Alcune abitazioni sono rimaste senza acqua in attesa del ripristino del servizio idrico, previsto per il tardo pomeriggio.

