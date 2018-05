GROTTAMMARE – Sabato 19 maggio, si è tenuta a Grottammare, presso la Sala Consiliare, la Conferenza con i candidati del Movimento Politico, Il Popolo della Famiglia, capitanati dal candidato sindaco, Giuliano Vagnoni e dalla presenza del giovane e preparato dirigente nazionale, Mirko De Carli.

“Grottammare, la perla dell’adriatico, alle prossime amministrative del 10 Giugno, presenta fra i simboli da votare, anche il Popolo della Famiglia e la cosa che sorprende di più è che chiunque si ferma ad ascoltare, esce con una risposta a un suo bisogno e non con una promessa che sarà disattesa – affermano i membri – Mirko De Carli afferma che il motto del Popolo della Famiglia è senza lavoro non c’è famiglia, senza famiglia non c’è lavoro, la ricetta chiave per riaffermare che la famiglia è la risorsa più importante per uno Stato, non un costo da mettere nelle passività del bilancio pubblico, un punto di forza da valorizzare e incentivare – concludono – Con la lista del Popolo della Famiglia, splendidamente capitanata da Giuliano Vagnoni, coadiuvato dalla collaborazione della coordinatrice provinciale del movimento, Giulia Damiani, mostreremo che la rivoluzione formato famiglia è possibile”.

