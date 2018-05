La struttura polivalente, calcio a5 e tennis, sorgerà al posto del campo di bocce ormai in disuso ed è stata finanziata quasi interamente con un mutuo del credito sportivo

MARTINSICURO – Sono iniziati, in questi giorni, i lavori di manutenzione straordinaria, completamento ed efficientamento energetico del nuovo campo polivalente da tennis e calcetto presente all’interno dell’area “Tempo Libero”. L’importo dei lavori che hanno preso il via è di circa 86 mila euro per un ammontare complessivo di spesa previsto di 113mila euro dei quali, ben 110 mila, saranno coperti con un mutuo del Credito Sportivo mentre la rimanente parte, di 3mila euro, con fondi del bilancio comunale.

“Il nuovo campo polivalente da tennis e calcetto verrà realizzato nell’area in cui, attualmente, si trova il campo da bocce in disuso da diversi anni” dichiarano, a nome dell’Amministrazione, il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Monica Persiani. “L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di completare gli spazi di questa importante area, grazie a questa struttura polivalente e di migliorare gli impianti di supporto all’attività sportiva già esistenti così da renderli sempre più fruibili alle scuole, alle associazioni sportive del territorio ed a tutta la cittadinanza”.

