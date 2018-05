Sul luogo è giunto il personale sanitario del 118 tramite ambulanza per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte. Vigili Urbani per rilievi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nel pomeriggio del 19 maggio.

Scontro tra un’auto e uno scooterone, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale, sulla Statale 16 a San Benedetto all’altezza del McDonald’s.

Sul luogo è giunto il personale sanitario del 118 tramite ambulanza per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte. Per fortuna, dalle prime indiscrezioni, nessuna conseguenza grave.

