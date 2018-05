SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presentato nella mattinata del 19 maggio il 2° Trofeo Riviera Oggi, il torneo di calcetto organizzato dalla nostra redazione che mette di fronte i quartieri di San Benedetto. Quest’anno si affronteranno 12 quartieri col torneo che si svilupperà in una prima fase a gironi al via martedì 22 maggio dalle 21 e 30 presso il Centro Sportivo Eleonora di Porto D’Ascoli che ospiterà tutte le fasi del torneo.

Nella mattinata del 19 sono stati sorteggiati i tre gironi da quattro squadre. Si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta le prime due di ogni girone e in aggiunta altre due squadre che usciranno fuori da due gare di spareggio: una fra la migliore terza e la migliore quarta classificata di tutti i gironi e l’altro fra le due terze. Risulteranno eliminate alla prima fase solo le due peggiori quarte.

A presentare il torneo e a fare da padrino d’eccezione per i sorteggi il capitano storico della Samb Paolo Beni . In VIDEO il suo intervento. Presenti, invece, per l’amministrazione comunale gli assessori Pierluigi Tassotti ed Emanuela Carboni. Appuntamento, per le due partite inaugurali, a martedì 22 maggio presso il Centro Sportivo Eleonora: si parte alle 21 e 30 con Marina Centro, i campioni in carica da battere, che affronteranno i quarti classificati della scorsa edizione, ovvero il quartiere Sentina. A seguire si affronteranno San Filippo Neri e Salaria. E’ partita la sfida che decreterà il quartiere campione del 2018!

I TRE GIRONI (Marina Centro, Sant’Antonio e Albula Centro, le prime tre classificate dell’anno passato, sono teste di serie dei tre gironi)

GIRONE A

MARINA CENTRO

SENTINA

SAN FILIPPO NERI

SALARIA

GIRONE B

SANT’ANTONIO

AGRARIA

PAESE ALTO

PONTEROTTO

GIRONE C

ALBULA CENTRO

MARE

RAGNOLA

PORTO D’ASCOLI CENTRO

CALENDARIO

MARTEDI 22 MAGGIO

21 e 30 Marina Centro-Sentina

22 e30 San Filippo Neri-Salaria

SABATO 26 MAGGIO

16 e 30 Sant’Antonio-Agraria

17 e 30 Paese Alto-Ponterotto

18 e 30 Albula Centro-Mare

DOMENICA 27 MAGGIO

10 Ragnola-Porto D’Ascoli Centro

11 Marina Centro-San Filippo Neri

12 Sentina-Salaria

MARTEDI 29 MAGGIO

21 e 30 Sant’Antonio-Paese Alto

22 e 30 Agraria-Ponterotto

SABATO 2 GIUGNO

16 e 30 Albula Centro-Ragnola

17 e 30 Mare-Porto D’Ascoli Centro

18 e 30 Marina Centro-Salaria

MARTEDI 5 GIUGNO

21 e 30 Sentina-San Filippo Neri

22 e 30 Sant’Antonio-Ponterotto

SABATO 9 GIUGNO

16 e 30 Agraria-Paese Alto

17 e 30 Albula Centro-Porto D’Ascoli Centro

18 e 30 Mare-Ragnola

MARTEDI 12 GIUGNO

21 e 30 SPAREGGIO N° 1 (migliore terza Vs migliore quarta)

22 e 30 SPAREGGIO N° 2 (le altre due migliori terze)

Si qualificano ai quarti di finale 8 squadre. Così determinate: Le prime due di ogni girone a formare le prime sei qualificate. Le altre due sono determinate dagli spareggi fra la migliore terza e la migliore quarta e fra le due terze. Vengono eliminate alla prima fase le due peggiori quarte.

Per determinare le “migliori” terze e quarte si tiene conto dei seguenti criteri, in ordine: 1) Numero di punti in classifica 2) Differenza reti 3) Numero di gol fatti 4) Sorteggio.

