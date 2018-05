Le cause sono in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio. Per fortuna non ci sarebbero conseguenze gravi alle persone rimaste coinvolte

PEDASO – Incidente nella mattinata del 19 maggio.

Nei pressi di Pedaso, sull’A14 direzione sud, si è verificato un tamponamento fra veicoli in galleria “Pedaso”.

Le cause sono in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio. Per fortuna non ci sarebbero conseguenze gravi alle persone rimaste coinvolte secondo le prime indiscrezioni, sul posto comunque per precauzione i mezzi di soccorso e Vigili del Fuoco.

Rallentamenti ma circolazione che lentamente scorre. Nei pressi c’è anche un cantiere stradale.

