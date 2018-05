SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In Riviera l’attesa cresce per il primo appuntamento dei rossoblu, previsto il 20 maggio alle 20.30.

La Samb andrà a Piacenza a giocare contro la squadra di casa il primo atto dei Play Off. In città l’entusiasmo è tornato alle stelle: nella mattinata del 19 tantissimi tifosi si sono recati al “Riviera delle Palme” per la rifinitura della squadra prima della partenza.

Cori, canti, bandiere e fumogeni hanno accompagnato la sessione e sicuramente hanno dato tanta carica ai giocatori guidati da mister Moriero.

I supporter rossoblu incitano i giocatori di mister Moriero durante la rifinitura prima di partire per Piacenza

Un bel segnale in vista del match di andata, valevole per gli ottavi di finale. Il ritorno si disputerà a San Benedetto il 23 maggio alle 20.30.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 269 volte, 299 oggi)