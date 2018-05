SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In Riviera l’attesa cresce per il primo appuntamento dei rossoblu, previsto il 20 maggio alle 20.30.

La Samb andrà a Piacenza a giocare contro la squadra di casa il primo atto dei Play Off. In città l’entusiasmo è tornato alle stelle: nella mattinata del 19 tantissimi tifosi si sono recati al “Riviera delle Palme” per la rifinitura della squadra prima della partenza.

Cori, canti, bandiere e fumogeni hanno accompagnato la sessione e sicuramente hanno dato tanta carica ai giocatori guidati da mister Moriero.

Un bel segnale in vista del match di andata, valevole per gli ottavi di finale. Il ritorno si disputerà a San Benedetto il 23 maggio alle 20.30.

