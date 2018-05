I prelievi effettuati hanno infatti evidenziato come i risultati microbiologici siano conformi ai parametri e pertanto il sindaco di Giulianova ha revocato il divieto di balneazione

GIULIANOVA – Risultati positivi, nel senso di buoni, dalle nuove analisi effettuate dall’Arta relativamente al tratto di 450 metri a sud della foce del fiume Salinello a Giulianova.

I prelievi effettuati hanno infatti evidenziato come i risultati microbiologici siano conformi ai parametri e pertanto il sindaco Francesco Mastromauro ha revocato il divieto di balneazione in quel tratto emesso ieri, 17 maggio, a seguito dei dati emersi in occasione dei campioni prelevati il 14 maggio, giornata caratterizzata da forti piogge.

