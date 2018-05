PORTO SAN GIORGIO – “Gli accumuli di schiuma bianca segnalati lungo il litorale di Porto San Giorgio sono riconducibili alla presenza di sostanze tensioattive di origine naturale generalmente presenti in mare che si formano in seguito a normali processi fisiologici degli organismi acquatici”.

Lo rende noto il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio che ha prelevato dei campioni e li ha inviati all’Arpam. Le analisi dell’agenzia per la protezione ambientale hanno evidenziato la presenza di abbondante materiale organico in fase di degradazione, confermando di fatto l’origine naturale del fenomeno.

“Le schiume marine bianche, a volte osservate lungo la battigia in seguito a mareggiate, vengono provocate dalla presenza in mare di sostanze tensioattive, che possono essere sia di natura antropica (detergenti) che naturale: in questo caso si tratta di prodotti organici che si formano in seguito ai normali processi fisiologici degli organismi (soprattutto alghe)” informa una nota.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 19 volte, 27 oggi)