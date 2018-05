SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo un comunicato del Comune di San Benedetto.

“Questa mattina il sindaco Pasqualino Piunti ha convocato un tavolo interistituzionale per esaminare la questione della bretella alternativa all’attuale tracciato urbano della SS 16. Hanno partecipato, oltre al vicesindaco Andrea Assenti e al consigliere Valerio Pignotti, i dirigenti comunali Polidori e Farnush, i funzionari tecnici Antolini e Tiburtini, i consiglieri Antonio Capriotti e Fabio Urbinati in rappresentanza rispettivamente della Provincia di Ascoli Piceno e della Regione Marche, il vicesindaco di Grottammare Rocchi.

Per un disguido organizzativo, non ha potuto prendere parte il rappresentante dell’Anas ma comunque la riunione è servita per mettere sul tavolo le disponibilità dei diversi enti: la Provincia si è detta pronta ad intervenire anche col supporto progettuale, la Regione ha rilevato l’importanza di avere un progetto in fase avanzata di definizione per attingere a specifici finanziamenti, Grottammare ha ribadito le sue perplessità circa un tracciato che incontrerebbe non pochi ostacoli nella conformazione del territorio nei pressi del confine con San Benedetto.

Il sindaco Piunti ha assunto l’impegno a riconvocare il tavolo nel giro di 15 con la presenza anche di Anas per verificare definitivamente se esistono le condizioni per procedere”.

