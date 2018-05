Come affermato dall’assessore dello Sport, Pierluigi Tassotti, durante la conferenza di presentazione dell’evento Street Padel Tour il 18 maggio, ci sarà il Ct della Nazionale Under 21 recentemente sulla panchina maggiore

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Padel Tennis, chiamato anche Paddle, ha ormai preso piede in Riviera: a settembre 2017 si era tenuta la prima edizione del “Paddle Riviera delle Palme”, al Maggioni avevano partecipato campioni sportivi e personaggi dello spettacolo come il Ct della Nazionale Italiana, Under 21, Luigi di Biagio e l’allenatore dei portieri, il sambenedettese Antonio Chimenti. Fra i protagonisti della kermesse anche il noto cantautore Max Gazzè. Il tutto avvenne, e si ripeterà, al Circolo Tennis Maggioni.

C’è già, infatti, attesa per l’imminente edizione 2018 che presenterà molte novità: è prevista da metà giugno, il 19 per l’esattezza, con ospiti importanti. Come affermato dall’assessore dello Sport, Pierluigi Tassotti, durante la conferenza di presentazione dell’evento Street Padel Tour il 18 maggio, ci sarà Luigi Di Biagio (Ct della Nazionale Under 21 e recentemente anche quella Maggiore prima dell’avvento di Roberto Mancini).

L’ex giocatore di Roma, Inter e Ascoli fu una sorta di ‘promotore’ dell’evento e suggerì l’idea all’amministrazione comunale durante il Premio Libero Bizzarri, edizione 2017. La speranza è che coinvolga molti personaggi noti, sportivi e non, come è accaduto lo scorso anno.

