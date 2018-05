MONTEPRANDONE – Anche per il 2018 il Comune di Monteprandone organizza soggiorni in montagna e in località termali. Per quanto riguarda il soggiorno montano la destinazione prescelta è Cavalese (TN) nel periodo dal 17 al 30 giugno. Mentre la meta termale è Montegrotto Terme (PD), dall’8 al 21 luglio.

I requisiti per la partecipazione sono: età minima 55 anni per le donne e 60 per gli uomini e l’idoneità fisica al soggiorno. Il Comune compartecipa alle spese nelle stesse misure dell’anno precedente coprendo la differenza tra il costo del soggiorno e la somma a carico dell’utente. Tale somma è calcolata in base al proprio ISEE: 280 € per valore ISEE pari o inferiore ad 5.889€; 370 € per valore ISEE da 5.889,01 € ad 11.778 € e 440 € per valore ISEE superiore ad 11.778 €.

Domande di partecipazione, certificato medico attestante idoneità fisica e autosufficienza del soggetto partecipante e attestazione ISEE 2018, devono essere presentate giovedì 24 maggio, dalle 9 alle 13, presso la Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi.

La domanda dovrà essere presentata personalmente e potrà riguardare richiedente e coniuge. Sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali comunicare mediante lettera l’accettazione o meno della domanda ed ogni altra istruzione relativa al soggiorno.

Potranno essere accolte fino ad un massimo di 46 domande di partecipazione, tenendo conto dell’ordine di presentazione delle stesse e della regolarità della documentazione. Le modalità di pagamento verranno comunicate direttamente dal personale presente nel momento della domanda. I soggiorni sono aperti anche ai residenti dei Comuni di Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto che, insieme a Monteprandone, fanno parte dell’Unione dei Comuni Piceni.

Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune www.monteprandone.gov.it oppure si può richiedere all’Ufficio Servizi Sociali di via Limbo a Monteprandone (0735.710935) o alla Delegazione Comunale di via delle Magnolie a Centobuchi (0735.710825).

