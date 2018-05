SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket in collaborazione con la Union Fortitudo Basket – Grottammare e con il centro minibasket Sambacanestro organizza, a partire dalla prima settimana di giugno il “Summer Basket Camp 2018”.

Gli allenamenti saranno affidati ad istruttori federali, laureati in scienze motorie e si terranno dal lunedì al venerdì dalle 16.00 fino alle 20.30.

Nello specifico per i ragazzi nati tra il 2005 e il 2001 il “Basket Day Camp” si terrà dal 25 giugno al 21 luglio. Quattro settimane per imparare divertendosi ogni lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio e sabato mattina con gare, tornei e ospiti per giocare al Top. Per i bambini nati tra il 2012 e il 2006 il “Summer Basket Camp” si terrà tutti i martedì e giovedì di giugno e luglio, 2 mesi per conoscere il mondo del minibasket o perfezionare la propria tecnica individuale.

Dalla prima settimana di giugno presso il campo del parco Cerboni, San Benedetto del Tronto – piazza Kolbe (dietro INPS). Il parco Cerboni dispone di servizi sanitari e tante zone d’ombra utili alla pratica sportiva estiva. I posti sono limitati!

Info e adesioni: Gianmarco 333 8862195 (minibasket); Marco 331 5691938 (basket)

