SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La stagione della Samb Beach Soccer, tricampione, inizierà ufficialmente dal Portogallo, con i ragazzi di mister Oliviero Di Lorenzo che saranno protagonisti sulle spiagge di Nazarè per la Winners Cup, la più importante competizione per club di Beach Soccer.

Una volta terminata l’esperienza lusitana, poi, partirà la Serie A 2018. Oggi è stato ufficializzato il calendario delle prime tre tappe (nell’ordine San Benedetto del Tronto, Lignano Sabbiadoro e Bellaria Igea Marina), con i rossoblù campioni d’Italia in carica che faranno il proprio esordio davanti al pubblico di casa venerdì 15 giugno contro il Rimini BS (calcio d’inizio alle ore 18,30). Nelle altre due giornate in Riviera, inoltre, stesso orario previsto per le sfide con Pisa e No Name Nettuno.

Per visualizzare il calendario completo delle prime tappe, diramato dall’Happy Car Samb, sul proprio sito, clicca qui.

