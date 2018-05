E una serigrafia. In segno di ringraziamento per l’intervento che il sindaco ha compiuto domenica mattina, 13 maggio, alla partenza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La professoressa Maria Pia Silla e Francesca Romana Vagnoni del Club Lions San Benedetto del Tronto Host hanno donato stamane, 17 maggio, al sindaco Piunti una serigrafia e una maglietta della maratona “Corri con Martina” in segno di ringraziamento per l’intervento che il sindaco ha compiuto domenica mattina, 13 maggio, alla partenza della maratona dopo che la professoressa Silla è stata travolta dagli atleti al via.

