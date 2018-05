SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno il Comune di San Benedetto promuove un soggiorno in montagna per cittadini che hanno almeno 60 anni intervenendo con un contributo che riduce la quota di adesione.

La meta è l’hotel Canada (4 stelle) a Pinzolo (Trento) dal 17 al 30 giugno 2018. Si tratta di un hotel a gestione familiare, ubicato in centro città, con sala TV, sala relax, ascensore, assenza di barriere architettoniche, servizio di facchinaggio, piscina coperta con idromassaggio, centro benessere, sala fitness, giardino attrezzato e staff di animazione.

La quota di partecipazione per i residenti a San Benedetto del Tronto è di 620 euro, per i non residenti di 650 euro. Il supplemento per la camera singola è di 220 euro. Il costo è comprensivo di trasporto in bus da San Benedetto del Tronto a Pinzolo e ritorno, pensione completa, accompagnatori, assicurazioni, guest card.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro giovedì 24 maggio 2018 all’agenzia PERTUR S.r.l. Viaggi e Turismo – Via G. Pizzi n.45 – San Benedetto del Tronto – tel. 0735 594456/595419 – e mail: info@pertur.it.

