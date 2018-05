SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per celebrare il 70esimo compleanno della Costituzione della Repubblica Italiana, il MIUR, in accordo con il Quirinale e con il Senato della Repubblica e in collaborazione con il Poligrafico dello Stato e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha programmato la distribuzione di una copia della Costituzione a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Proprio per l’importanza del testo e del suo significato L’IC Centro ha voluto che la consegna delle pubblicazioni non si esaurisse in una mera distribuzione fine a se stessa, ma che fosse un momento speciale, per far capire ai ragazzi quanto siano importanti le parole e i principi in essa contenuti. È stato così che lunedì 14 maggio nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Centro di San Benedetto del Tronto il Sindaco Pasqualino Piunti ed il giudice dott.ssa Mila Bondi Ciutti, nell’ambito di una cerimonia di consegna del testo della Costituzione, si è tenuto un incontro con gli alunni delle classi terze.

In apertura il sindaco ha evidenziato l’importanza dei principi fondamentali della nostra Costituzione, quali valori imprescindibili per un esercizio consapevole della cittadinanza; ulteriori spunti di riflessione sull’importanza assunta dalla carta costituzionale nella crescita di una Italia democratica sono stati forniti a seguire dal giudice Bondi Ciutti che ha ricordato agli alunni gli eventi storici che hanno preceduto e seguito la sua elaborazione e le ragioni storiche, politiche e sociali che avevano richiesto la creazione dell’Assemblea Costituente, l’organo preposto alla stesura di una Costituzione per la neonata Repubblica.

Ha inoltre analizzato con gli studenti i principali articoli della Costituzione, ribadendo con forza i diritti ed i doveri che questi enunciano, in particolare l’uguaglianza, la pari dignità di tutti i cittadini e le cittadine.

Gli alunni sono intervenuti con interessanti domande ed osservazioni, cogliendo appieno questa importante occasione di confronto ed arricchimento.

