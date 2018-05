Era stato condannato a otto mesi per reati inerenti allo spaccio di droga. Nordafricano, usciva e rientrava spesso dall’Italia. Qualche giorno fa è stato beccato in Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Operazione delle Forze dell’Ordine.

Era stato condannato dal Tribunale di Teramo a otto mesi per reati inerenti allo spaccio di droga.

Invece del carcere, il giudice aveva notificato nei confronti di un 58enne nordafricano, residente in Abruzzo, i domiciliari.

L’uomo, però, non ha rispettato il provvedimento e spesso ne approfittava per andare via dall’Italia e tornare. Qualche giorno fa, il 14 maggio, è stato sorpreso a passeggiare a San Benedetto dalla Polizia sambenedettese. Qui cercava un rifugio.

Dopo gli accertamenti, è finito in carcere a Marino del Tronto.

