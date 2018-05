SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto presso il Centro Sportivo della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto per la Finale Regionale dei Campionati Studenteschi di Canottaggio al via martedì 22 maggio, sotto la regia congiunta della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto e di Delegazione Regionale Federazione Italiana Canottaggio ed Ufficio Scolastico Regionale sede provinciale di Ascoli Piceno.

“L’evento è un’occasione di confronto tra i vari Istituti Scolastici aderenti al progetto Remare a Scuola – commenta Riccardo De Falco, tecnico tutor del progetto ”Remare a Scuola” per la Lega Navale Italiana – e sarà anche valido per l’accesso alla Finale Nazionale in programma sul Lago di Idro (BS) dal 4 al 7 giugno, riservata agli Istituti Superiori di II Grado, dove speriamo di ben figurare come nell’ultima edizione svolta nel 2016, quando l’Istituto Alberghiero Buscemi conquistò il secondo posto assoluto nella categoria Allievi Maschile”.

Buoni i numeri dell’appuntamento, in acqua ci saranno oltre 60 studenti per un totale di 15 equipaggi su imbarcazioni a quattro vogatori più timoniere. La Profesoressa Serafina Olmo, responsabile provinciale dell’Ufficio Scolastico Regionale sottolinea “l’impegno e passione per lo sport, profuso dai professori di scienze motorie e dai dirigenti scolastici, grazie ai quali parteciperanno alunni dell’ISC Nord, guidati dalla Professoressa Consorti, e studenti dell’Istituto Alberghiero Buscemi, guidati della Professoressa Tomassetti, e del Liceo Scientifico Rosetti, guidati dal Professor Romano. Purtroppo questo anno, essendo alcune scuole allo loro prima esperienza non si è riusciti a coinvolgerle anche nella fase in acqua, in quanto di difficile organizzazione sia logistica sia amministrativa, un cenno di ringraziamento comunque ai professori di scienze motorie dell’IPSIA Guastaferro , coordinati dal prof. Panetta, e del Liceo Classico Leopardi, coordinati dalla Prof.ssa Pilotti”.

Anche nel suo ruolo di Delegato Regionale della Federazione Italiana Canottaggio, Riccardo De Falco, esprime il proprio ringraziamento ai Dirigenti Scolastici degli istituti coinvolti nel progetto “Remare a Scuola”, promosso dalla Federazione: “ la grande disponibilità delle prof.sse Germani dell’Istituto Alberghiero Buscemi, Marini del Liceo Scientifico Rosetti, Marziale dell’IPSIA Guastaferro, Fazzini del Liceo Classico Leopardi, e Carosi dell’ISC NORD, ha reso possibile questo anno una grande azione di promozione del canottaggio nelle scuole cittadine, che ha portato la città di San Benedetto del Tronto, tra i primi posti nella classifica nazionale del progetto”.

Le scolaresche raggiungeranno il Centro Sportivo della Lega Navale Italiana alle 8.30. Le regate inizieranno alle 9.30, dapprima con le categorie Cadetti e Ragazzi delle Scuole Medie ed a seguire con le finali delle categorie Allievi e Juniores delle Scuole Superiori; infine le premiazioni dei protagonisti e l’applauso per tutti, studenti e professori, ed un augurio particolare agli equipaggi che difenderanno i colori della Regione Marche alla Finale Nazionale.

Interverrà alla manifestazione anche il Delegato Provinciale CONI; Armando De Vincentis, appassionato di sport del mare, che porterà il saluto del CONI ai 3 istituti partecipanti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 15 volte, 15 oggi)