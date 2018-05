SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’urna dei sorteggi ha parlato e ha tirato fuori per la Samb un avversario blasonato come il Piacenza. Conto alla rovescia dunque partito per la doppia sfida di domenica 20 e mercoledì 23 maggio, con entrambe le sfide che si giocheranno in serale, alle 20 e 30.

Tutti i tifosi rossoblu che si vorranno recare al Garilli devono sapere che la prevendita dei biglietti per Piacenza-Samb di domenica parte domani, giovedì 17 alle 16 e 30 sui circuiti Viva Ticket ed è attiva fino a sabato pomeriggio alle 19.

Intanto la Sambenedettese comunica che le modalità di acquisto per la gara di ritorno al Riviera non sono ancora state definite, così come i prezzi ma il club rossoblu anticipa che da giovedì pomeriggio e per tutta la giornata di venerdì 18 maggio, saranno messi in vendita presso i punti vendita Bookingshow solamente i tagliandi da vendere in prelazione agli abbonati.

Entro venerdì sera, l’abbonato potrà far valere il proprio diritto di prelazione d’acquisto per lo stesso posto e settore per cui si è abbonato nella regular season (“quindi per esempio, un abbonato della Tribuna Est Mare può acquistare il tagliando con diritto di prelazione entro venerdì sera esclusivamente per il settore Tribuna Est Mare” fa sapere la Samb). La vendita libera per la gara di ritorno comincerà solo il 19 maggio.

