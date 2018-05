GROTTAMMARE – La Città di Grottammare ha aderito alla decima edizione del “Grand Tour Musei 2018”, proponendo aperture straordinarie notturne (e sempre gratuite) dei Musei Torrione della Battaglia e Il Tarpato.

Grazie alla collaborazione con l’associazione Paese Alto Grottammare, entrambe le strutture saranno aperte dalle ore 18 di sabato 19 maggio alle ore 1 di domenica 20.

Le opere di Pericle Fazzini conservate nel Museo del Torrione sono di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno in concessione gratuita al Comune di Grottammare. Costituiscono un patrimonio unico in quanto documentano l’aspetto più intimo della produzione dell’artista grottammarese, autore della Resurrezione della Sala Nervi in Vaticano. Tra quelle esposte, è visibile anche il bozzetto in bronzo dell’opera vaticana.

Il Museo dedicato all’artista locale Giacomo Pomili detto “Il Tarpato” si trova proprio in piazza Peretti, negli ambienti adiacenti al Loggiato che si affaccia sul mare. La collezione raccoglie in cinque stanze tematiche l’estro di un artista definito dalla critica “Il Ligabue dell’Adriatico”.

Grand Tour Musei è un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e dal Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il supporto organizzativo della Fondazione Marche Cultura.

