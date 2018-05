Prima del saluto finale da parte della mascotte “Orsetto Teddy” e un arrivederci per il prossimo autunno da parte dei nonni ospiti del “Primavera”, verrà servita la merenda offerta dalla cooperativa “La Picena”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 30 maggio, alle ore 16,30, al Centro sociale “Primavera” di via Piemonte, sarà di scena il gran finale della quindicesima edizione di “Favole a merenda”, servizio educativo curato dall’Assessorato alle politiche sociali.

Per il ciclo di appuntamenti denominato “Indovina, indovinello, quale fiaba sbuca dal castello?” sarà rappresentata la lettura animata della fiaba “Raperonzolo” con effetti a sorpresa all’interno di una suggestiva cornice scenografica e musica dal vivo. Con un divertente gioco dei travestimenti, tutti i bambini verranno coinvolti nel laboratorio musicale intitolato “Al gran ballo di principi e principesse”.

Prima del saluto finale da parte della mascotte “Orsetto Teddy” e un arrivederci per il prossimo autunno da parte dei nonni ospiti del “Primavera”, verrà servita la merenda offerta dalla cooperativa “La Picena”.

La partecipazione è gratuita ed è rivolta ai bambini in età scuola dell’infanzia e loro familiari. Per partecipare è necessario iscriversi telefonando dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 al n. 0735 -794576 (Ufficio “Servizi per l’infanzia” del Settore Politiche Sociali).

